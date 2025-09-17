Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Τραμπ για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συζήτησε την Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας, με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή της αναφέρει πως «είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων».

Παράλληλα συμπλήρωσε πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.