Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μουσείο για τους «ήρωες» Βορειοκορεάτες του πολέμου της Ουκρανίας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας γονάτισε μπροστά στους πεσόντες στρατιώτες της χώρας του που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν χαιρέτησε την «ανίκητη» συμμαχία της χώρας του με τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων ενός μουσείου για τους πεσόντες Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Κουρσκ κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ την Πέμπτη, ο Κιμ απευθύνθηκε στις οικογένειες των βορειοκορεατών στρατιωτών που «πολέμησαν στις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση του Κουρσκ», καθώς, όπως είπε, η αποστολή τους στη Ρωσία «σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ιστορίας στρατιωτικής αλληλεγγύης» με τη Μόσχα.

«Τα χρόνια της στρατιωτικής αδελφοσύνης, κατά τα οποία έχει δοθεί εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της διμερούς φιλίας με το κόστος του πολύτιμου αίματος, θα προχωρήσουν χωρίς να υπάρξει τέλος», δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Οι προκλήσεις της κυριαρχίας και της τυραννίας δεν μπορούν να εμποδίσουν τους δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας», τόνισε ο Κιμ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ανταλλάσσουν χειραψία μετά τη συνάντησή τους στο Diaoyutai State Guesthouse στο Πεκίνο της Κίνας, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. Pool Sputnik Kremlin

Η εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε ο Κιμ ήταν η πιο πρόσφατη δημόσια τιμητική εκδήλωση προς τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν για να αποκρούσουν την εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ της Ρωσίας το 2024.

Ο Κιμ δήλωσε ότι το μουσείο – το οποίο θα περιλαμβάνει ένα νεκροταφείο, μια αίθουσα μνήμης και ένα μνημείο – αφιερωμένο στους στρατιώτες που πολέμησαν στο εξωτερικό, είναι το «πρώτο του είδους του» στην ιστορία της Βόρειας Κορέας.

«Σήμερα πραγματοποιούμε την τελετή θεμελίωσης του Μουσείου Μνήμης των Πολεμικών Επιτευγμάτων, το οποίο θα μεταδίδει για πάντα τη λαμπρή ζωή των ηρώων και των πεσόντων στρατιωτών των μονάδων μας στο εξωτερικό, των εξαίρετων γιων του κορεατικού λαού και των υπερασπιστών της δικαιοσύνης», δήλωσε.

Συμφωνία αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ

Τον Οκτώβριο του 2024, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι είχαν αποδείξεις ότι στρατεύματα της Βόρειας Κορέας είχαν αποσταλεί για να πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού.

Ένα μήνα αργότερα, ο Κιμ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσαν επίσημα μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ δύο κρατών που κατά τα φαινόμενα διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ υποχρεώνει τις δύο χώρες να παρέχουν άμεση στρατιωτική βοήθεια η μία στην άλλη χρησιμοποιώντας «όλα τα μέσα» που είναι απαραίτητα σε περίπτωση που κάποια από τις δύο αντιμετωπίσει «επιθετικότητα».

Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είχε αναπτύξει μια ομάδα στρατιωτών στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσει στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων και ότι οι δυνάμεις της είχαν συμβάλει στην ανάκτηση ρωσικού εδάφους που κατείχε η Ουκρανία.

Το Κίεβο και η Σεούλ εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα απέστειλε περισσότερους από 10.000 στρατιώτες σε αντάλλαγμα για οικονομική και στρατιωτική τεχνολογική βοήθεια από τη Ρωσία.

