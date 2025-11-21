ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εθνοφρουρά από την Ουάσιγκτον

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δικαίωμα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Newsbomb

ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εθνοφρουρά από την Ουάσιγκτον
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την Πέμπτη να αποσυρθούν οι στρατιωτικοί της εθνοφρουράς από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας νέα εμπλοκή για τον ρεπουμπλικάνο προέδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο μπραντεφέρ του με πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί.

Ωστόσο η δικαστής Τζία Κομπ συνόδευσε την απόφασή της με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Από τον Ιούνιο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους έστειλε την εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών - και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, υποστηρίζοντας πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Μετά την ανάπτυξη της εθνοφρουράς τον Αύγουστο στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ο δήμος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εκτελεστική εξουσία για υπέρβαση εξουσίας.

Σχεδόν 2.175 στρατιωτικοί της εθνοφρουράς είναι ανεπτυγμένοι στην Ουάσιγκτον, από τους οποίους 1.245 στάλθηκαν από άλλες πολιτείες, κατά τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του στρατού.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η Τζία Κομπ δικαίωσε την Πέμπτη τη δημοτική αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον για αποστολές αποτροπής της εγκληματικότητας δίχως αίτημα των δημοτικών πολιτικών αρχών».

Θύμισε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να ζητείται να σταλούν στην Ουάσιγκτον στοιχεία της εθνοφρουράς από άλλες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος της Ουάσιγκτον, με ιδιότυπο, μοναδικό στη χώρα νομικό καθεστώς, δεν υπάγεται σε καμιά πολιτεία και διαθέτει αξιόλογο βαθμό αυτονομίας· αρμόδιο για τις υποθέσεις του είναι το ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Η δικαιοσύνη αναίρεσε τον Οκτώβριο μέχρι νεοτέρας διαταγές για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε άλλες δυο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε κατεπείγουσα προσφυγή πριν από έναν μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, για να λάβει πράσινο φως ώστε να αναπτύξει την εθνοφρουρά στο Σικάγο. Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα – Πραγματοποιήθηκαν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

04:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την κρίση – Εκλογές το 2027 – Τι είπε για το μέλλον της Ευρώπης

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Science: Τι προκάλεσε τους σεισμούς στη Σαντορίνη – Τι αποκαλύπτει για τον κίνδυνο έκρηξης του ηφαιστείου

03:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει την εθνοφρουρά από την Ουάσιγκτον

03:00ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί το 1988

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Δεύτερη πυρκαγιά σε διυλιστήριο μέσα σε ένα μήνα

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

01:24ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Η Nvidia δεν έσωσε τη συνεδρίαση – Οι επενδυτές ανησυχούν για την «φούσκα» της AI

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Τρίτη σερί νίκη και στο 8-4 ο Παναθηναϊκός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θραύσματα γυαλιού χτύπησαν πιλότους αεροσκάφους - Το Boeing 737 MAX συγκρούστηκε με μετεωρολογικό μπαλόνι

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Καλύτερος πόιντ γκαρντ στη Euroleague ο Σλούκας, παίζει με την καρδιά του ο Φαρίντ»

23:48LIFESTYLE

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον κατά των εκτελεστών της διαθήκης του για κακοδιαχείριση και πλουτισμό

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 18 μέτρων - Δείτε βίντεο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

North Evia Pass 2025: Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη - Ένα μωρό και 6 άτομα στο νοσοκομείο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλείνει για 15 ημέρες το φράγμα του Αποσελέμη - Επιμένει η ανομβρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

18:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ανάσα» για τους οδηγούς στην Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση και τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

23:01ΥΓΕΙΑ

Χίτλερ και Έπσταϊν έπασχαν από μικροφαλλία: Τι είναι, πώς ορίζεται και πώς προκαλείται

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία 3 δημοσκοπήσεων: Τα ποσοστά των κομμάτων, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η ακρίβεια

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

03:00ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ

04:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα – Πραγματοποιήθηκαν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Science: Τι προκάλεσε τους σεισμούς στη Σαντορίνη – Τι αποκαλύπτει για τον κίνδυνο έκρηξης του ηφαιστείου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό «χτύπημα» του Λιμενικού στον Πειραιά - Συνελήφθησαν δύο άτομα - Εντοπίστηκαν μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό ζευγαριού και του παιδιού τους από ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ