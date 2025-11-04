Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον - Αναστέλλονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.

FILE - Passenger planes rest in front of a control tower at the Reagan National Airport in Washington, Nov. 11, 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
AP
Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στο αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National της Βιρτζίνια, ύστερα από αναφορά για πιθανή απειλή βόμβας σε πτήση της United Airlines που είχε μόλις προσγειωθεί από το Χιούστον.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι Αρχές διέταξαν προσωρινή αναστολή όλων των απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος για το οποίο υπήρξε απειλή απομονώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ταχύτητα και ασφάλεια, την ώρα που πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σημείο.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από διεθνή πρακτορεία δείχνουν ισχυρή παρουσία των αρχών ασφαλείας εντός και εκτός του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το είδος της απειλής ή για τυχόν συλλήψεις. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν το περιστατικό.

