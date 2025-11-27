Tραμπ για την επίθεση στους Εθνοφρουρούς: «Το κτήνος θα πληρώσει, έγκλημα εναντίον της χώρας»

Σε διάγγελμά του αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «πράξη κακού, μίσους και τρομοκρατίας», ενώ χαρακτήρισε τις χαλαρές πολιτικές μετανάστευσης κορυφαία απειλή για την ασφάλεια του έθνους

Σε διάγγελμά του το βράδυ της Τετάρτης (26/11), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «πράξη κακού, μίσους και τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «ήταν έγκλημα εναντίον ολόκληρου του έθνους μας». Δύο μέλη της Εθνοφρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τους σε μια προφανώς «στοχευμένη ένοπλη επίθεση» κοντά στον Λευκό Οίκο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ, επικαλούμενος πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ο ύποπτος εισήλθε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 επί των ημερών του προκτόχου του Τζο Μπάιντεν, μετά την χαοτική κατάρρευση της κυβέρνησης στην Καμπούλ, όταν οι Αμερικανοί απομάκρυναν μαζικά ανθρώπους από τη χώρα, καθώς οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, παρά τη θλίψη για τους τραυματίες, αισθάνεται «δίκαιη οργή και αποφασιστικότητα» και τόνισε: «Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα».

Ο Τραμπ περιέγραψε το Αφγανιστάν ως «μια κόλαση στη γη» και είπε ότι η κυβέρνησή του θα επανεξετάσει όλους όσους εισήλθαν από τη χώρα υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν - ένα μέτρο που η κυβέρνησή του είχε ήδη σχεδιάσει πριν από το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ έστρεψε επίσης την προσοχή του στη Μινεσότα, όπου παραπονέθηκε για «εκατοντάδες χιλιάδες Σομαλούς» που «καταστρέφουν αυτό το κάποτε σπουδαίο κράτος».

Ο 29χρονος ύποπτος συμμετείχε στην Επιχείρηση «Allies Welcome» το πρόγραμμα της εποχής Μπάιντεν που επανεγκατέστησε δεκάδες χιλιάδες Αφγανούς μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η πρωτοβουλία έφερε περίπου 76.000 Αφγανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί από τους οποίους είχαν εργαστεί μαζί με Αμερικανούς στρατιώτες και διπλωμάτες ως διερμηνείς και μεταφραστές.

Η ένοπλη επίθεση συνέχισε ο Τραμπ «υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη απειλή εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει το έθνος μας», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «πρέπει τώρα να επανεξετάσουν κάθε αλλοδαπό από το Αφγανιστάν που έχει εισέλθει στη χώρα υπό τον Μπάιντεν και πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την απομάκρυνση οποιουδήποτε αλλοδαπού από οποιαδήποτε χώρα που δεν ανήκει εδώ ή δεν προσθέτει όφελος στη χώρα μας».

«Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί έναν τέτοιο κίνδυνο για την ίδια της την επιβίωση», είπε. Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύθηκαν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζουν την πρόθεσή του να αναδιαμορφώσει το μεταναστευτικό σύστημα της χώρας και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εντείνει τις απελάσεις ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ενώ έχουν περιορίσει τις εισδοχές προσφύγων. Η εστίαση περιλαμβάνει την αναδιάταξη των πόρων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή υπονόμευση άλλων προτεραιοτήτων επιβολής του νόμου. Ωστόσο, τα σχόλια του Τραμπ ήταν ένα μήνυμα ότι ο έλεγχος των μεταναστών και των συνόρων της χώρας μόνο θα αυξηθεί.

​​Είπε ότι θέλει να απομακρύνει όποιον «δεν ανήκει εδώ ή δεν προσθέτει όφελος στη χώρα μας». «Αν δεν μπορούν να αγαπήσουν τη χώρα μας, δεν τους θέλουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν επ' αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτημάτων μετανάστευσης για Αφγανούς υπηκόους εν αναμονή της αναθεώρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι φοβούνται ότι οι άνθρωποι που διέφυγαν τον κίνδυνο από τους Ταλιμπάν θα αντιμετωπίσουν τώρα νέα καχυποψία και έλεγχο.

