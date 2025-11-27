Λευκός Οίκος: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – Οργισμένη αντίδραση από Τραμπ

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ δήλωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που χτυπήθηκαν από σφαίρες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν απεβίωσαν, όπως ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, προτού ανασκευάσει.

Οι δυο στρατιωτικοί χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά σε σταθμό του μετρό, όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, περί τις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η επικεφαλής της δημοτικής αρχής της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Τραμπ: «Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως «το ζώο» που πυροβόλησε τους δυο άνδρες της εθνοφρουράς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.

«Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το γραφείο μου, είμαστε μαζί σας!», πρόσθεσε.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Την Τετάρτη (26/11), δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025



Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

One member of the National Guard reportedly killed in a shooting earlier near the White House in Washington, D.C. pic.twitter.com/EkbnJAXRCm

— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025



Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE

— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025



Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.