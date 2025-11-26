Λευκός Οίκος: Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανδρών της Εθνοφρουράς

Μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν την ζωή τους από πυράπου δέχτηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, με νεότερη ενημέρωσή του κάνει λόγο για «αντικρουόμενες αναφορές» σχετικά με την υγεία των δύο ανδρών.

«Λαμβάνουμε τώρα αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Εθνοφρουράς και θα παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση», δήλωσε ο Πάτρικ Μόρισεϊ σε ανάρτησή του στο «X».

Ωστόσο, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση υγεία των δύο ανδρών.

«Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά», λέει ο Τραμπ για τον δράστη

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και έγραψε σε μήνυμά του στο Truth Social πως «το κτήνος που πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά. Ανεξαρτήτως, θα πληρώσει πολύ ακριβά».

«Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το γραφείο μου, είμαστε μαζί σας!», κατέληξε.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Νωρίτερα, ο Πάτρικ Μόρισεϊ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, είχε δηλώσει: «Με μεγάλη θλίψη, επιβεβαιώνουμε ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον υπέκυψαν στα τραύματά τους».

«Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες και τη θυσία τους, και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτήν την αποτρόπαιη πράξη», συμπλήρωσε.

It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Το χρονικό των πυροβολισμών

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (26/11), δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

One member of the National Guard reportedly killed in a shooting earlier near the White House in Washington, D.C. pic.twitter.com/EkbnJAXRCm — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.