Λευκός Οίκος: Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανδρών της Εθνοφρουράς

«Λαμβάνουμε τώρα αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Εθνοφρουράς και θα παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση», δήλωσε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ σε ανάρτησή του

Μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025

AP
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν την ζωή τους από πυράπου δέχτηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, με νεότερη ενημέρωσή του κάνει λόγο για «αντικρουόμενες αναφορές» σχετικά με την υγεία των δύο ανδρών.

«Λαμβάνουμε τώρα αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Εθνοφρουράς και θα παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση», δήλωσε ο Πάτρικ Μόρισεϊ σε ανάρτησή του στο «X».

Ωστόσο, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση υγεία των δύο ανδρών.

«Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά», λέει ο Τραμπ για τον δράστη

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και έγραψε σε μήνυμά του στο Truth Social πως «το κτήνος που πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά. Ανεξαρτήτως, θα πληρώσει πολύ ακριβά».

Τραμπ - Μέλη Εθνοφρουράς

«Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το γραφείο μου, είμαστε μαζί σας!», κατέληξε.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Νωρίτερα, ο Πάτρικ Μόρισεϊ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, είχε δηλώσει: «Με μεγάλη θλίψη, επιβεβαιώνουμε ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον υπέκυψαν στα τραύματά τους».

«Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες και τη θυσία τους, και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτήν την αποτρόπαιη πράξη», συμπλήρωσε.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (26/11), δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».

Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.

