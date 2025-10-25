Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού

Μια υπόθεση που θεωρήθηκε «τραγικό ατύχημα», μετατρέπεται πλέον σε πιθανή εγκληματική ενέργεια. Οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη στο «Φως στο τούνελ» για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, ρίχνουν φως σε ένα σκηνικό φρίκης με φόντο το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη.

Τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναιρούν το αρχικό σενάριο της αυτοανάφλεξης και υποδεικνύουν σαφή πρόθεση: η φωτιά προκλήθηκε με χρήση εύφλεκτου υγρού, ενώ στο σώμα της ανιχνεύθηκαν υπερβολικές δόσεις ηρεμιστικών που δεν προκύπτουν από το ιατρικό της ιστορικό.

Η υπόθεση πλέον περνά στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενώ οι μαρτυρίες που καταγράφει η εκπομπή – από μεσίτες, συγγενείς και γείτονες – σκιαγραφούν ένα ανησυχητικό παρελθόν, γεμάτο εντάσεις, φήμες και αναπάντητα ερωτήματα.

Οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη

Καυτές αποκαλύψεις που παγώνουν το αίμα έφερε στο φως το «Τούνελ» για το σκηνικό φρίκης πίσω από τον για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου , που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Τα πορίσματα-φωτιά της Πυροσβεστικής και τα εργαστηριακά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που παρουσίασε η εκπομπή ανατρέπουν τα δεδομένα και μετατρέπουν την υπόθεση από «τραγικό δυστύχημα» σε ύποπτη εγκληματική ενέργεια.

Τα εργαστήρια μίλησαν …

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) παρέλαβαν και εξέτασαν τα ρούχα του θύματος. Στα εργαστήρια ανιχνεύθηκε χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως επιταχυντής καύσης, ένδειξη ότι το σώμα της είχε περιλουστεί με εύφλεκτο υλικό πριν ξεσπάσει η φωτιά. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε με πρόθεση και όχι από τυχαία αιτία.

Παράλληλα, κατά την τοξικολογική ανάλυση ανιχνεύθηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών και αντικαταθλιπτικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη ουσία δεν περιλαμβανόταν στο ιατρικό ιστορικό της γυναίκας, καθώς δεν της είχαν χορηγηθεί ανάλογα σκευάσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή ή σε βαθιά καταστολή τη στιγμή που οι φλόγες τύλιγαν το σπίτι της.

Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της – μόλις 5% – θεωρείται οριακά φυσιολογικό για βαριά καπνίστρια και δεν συνάδει με θύμα που πέθανε από εισπνοή καπνού μιας φωτιάς που προκλήθηκε από τσιγάρο .

Σύμφωνα με το πόρισμα-«φωτιά» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή στην Ελένη Παπαδοπούλου δεν ήταν τυχαία. Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν πως άτομο ή άτομα διέβρεξαν με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού, τον γύρω χώρο, καθώς και το ίδιο το σώμα της γυναίκας, η οποία βρέθηκε επάνω σε αυτόν. Στη συνέχεια, προκάλεσαν τη φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας, πιθανότατα από σπίρτα ή αναπτήρα. Η αιτία χαρακτηρίζεται προθέσεως, ενώ η μέθοδος που περιγράφεται – διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και ανάφλεξη στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα – παραπέμπει ξεκάθαρα σε εγκληματική ενέργεια.

Η εικόνα στην οποία καταλήγουν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι διωκτικές αρχές είναι ξεκάθαρη. Η άτυχη γυναίκα ήταν πιθανότατα ήδη νεκρή όταν κάποιος έβαλε τη φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του .



Από την Πυροσβεστική στο Ανθρωποκτονιών

Αρχικά, την υπόθεση διερεύνησε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά την παραλαβή των πορισμάτων της Δ.Ε.Ε., η Εισαγγελία αξιολόγησε τα ευρήματα και ανέθεσε τον φάκελο στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο πλέον χειρίζεται την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν τις τελευταίες επικοινωνίες και τις προσωπικές σχέσεις του θύματος, αναζητώντας το κίνητρο και τον δράστη που φρόντισε να σκηνοθετήσει έναν θάνατο μέσα στις φλόγες.

Τι λέει τώρα ο γιος της χήρας του υπουργού…

Ο γιος της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμα του Κολωνακίου επικοινώνησε με το «Τούνελ» μετά τις αποκαλύψεις για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις. Ξεκαθάρισε πως η μητέρα του λάμβανε καθημερινά εδώ και χρόνια μόνο ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό, το οποίο και κατονόμασε. Το προμηθευόταν όπως υποστήριξε ο ίδιος χωρίς ιατρική συνταγή, από γειτονικό φαρμακείο. Όπως υποστήριξε, κανένα άλλο φάρμακο —πέρα από μια απλή ασπιρίνη— δεν υπήρχε στο σπίτι, γεγονός που, όπως τονίζει, γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα.

Ο ίδιος κάνει και την δική του έρευνα ζητώντας επανεξέταση κρίσιμων σημείων του χώρου που παραμένει ακόμη ανέπαφος και κλειστός από τις αρχές και ειδικούς πραγματογνώμονες…

Ο γιος επιμένει στη δική του εκδοχή…

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων της προηγούμενης εκπομπής, ο γιος της αδικοχαμένης γυναίκας επικοινώνησε ξανά με την εκπομπή, προσπαθώντας να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

Η φωνή του σπάει όταν μιλά για τη μητέρα του, όμως τα λόγια του γεννούν νέα ερωτήματα:

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί… Να μπήκε κάποιος να τη ληστέψει; Και μετά τι; Να κλείδωσε και να άφησε τα κλειδιά μέσα; Η πόρτα ήταν διπλοκλειδωμένη… Πάντα άφηνα τα κλειδιά σε φίλους, μήπως χρειαστεί κάτι η μητέρα μου».

Απορρίπτει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η φωτιά προήλθε από μια απλή καύτρα τσιγάρου, αποδίδοντας μάλιστα τον θάνατο σε φαινόμενο αυτανάφλεξης.

«Γενικά… έκαιγε μια καύτρα για ώρες. Το έχω διαβάσει, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Μπορεί να συμβεί από αργή καύση, αυτό λέγεται στιγμιαία αυτανάφλεξη. Ο καναπές είχε καεί τελείως».

Δημοσιογράφος της εκπομπής του εξηγεί πως τέτοια φωτιά δεν μπορεί να προκληθεί από τσιγάρο, όμως εκείνος παραμένει αμετακίνητος.

«Ίσως έχουν κάνει λάθος. Να ξαναπάρουν δείγματα», λέει με σιγουριά, υποστηρίζοντας ότι «το σπίτι μετατράπηκε για ώρες σε φούρνο» και πως «η φωτιά δεν θα φούντωνε τόσο αν είχε χρησιμοποιηθεί εύφλεκτο υλικό».

Ο γιος επιμένει για ανθρώπινη ανάφλεξη…

Με μηνύματα στην εκπομπή εξακολούθησε να μιλάει για ανθρώπινα ανάφλεξη και που το στηρίζει…



Οι μεσίτες και το σπίτι που «δεν ήθελε να πουληθεί»

Στην προσπάθεια του «Τούνελ» να χαρτογραφήσει τις σχέσεις και την καθημερινότητα της θανούσας, αποκαλύπτονται μαρτυρίες μεσιτών που είχαν αναλάβει να πουλήσουν το διαμέρισμα.

Μία από τις μεσίτριες θυμάται:

«Το σπίτι στην οδό Λυκαβηττού το ξέραμε όλοι. Η κυρία Ελένη ήταν γλυκύτατη. Ο γιος της, ευγενικός. Ερχόταν πάντα στα ραντεβού, όμως η μητέρα του δεν φαινόταν ποτέ».

Η ίδια αναφέρει ότι το σπίτι είχε περάσει από πολλά χέρια μεσιτών, ενώ η τιμή πώλησης άλλαζε συνεχώς — από 500 χιλιάδες έως και ένα εκατομμύριο ευρώ. Μετά την πυρκαγιά, κανείς δεν ξαναμπήκε στο διαμέρισμα.

Μια άλλη μεσίτρια περιγράφει λεπτομέρειες που προκαλούν προβληματισμό.

«Τα ραντεβού γίνονταν πάντα μεσημέρι. Ο γιος έφερνε μαζί του φαγητό και μας έλεγε ότι η μητέρα του είναι στο δωμάτιο και δεν θέλει να τη δούμε».

Οι φήμες τότε οργίαζαν. Κάποιοι έλεγαν πως η ηλικιωμένη δεν ήθελε να πουληθεί το σπίτι, καθώς ήταν στο όνομά της και δεν συμφωνούσε με την απόφαση του γιου της.

«Η πόρτα του δωματίου της ήταν πάντα κλειστή. Δεν μπορώ να πω ότι την κλείδωνε, αλλά δημιουργούσε απορίες», λέει χαρακτηριστικά η μεσίτρια.

Όσο για την τιμή;

«Ξεκίνησε από 900.000 ευρώ, μετά έπεσε στα 800.000 και ξαφνικά ανέβηκε στα 1.550.000, με την αγγελία να το παρουσιάζει “ανακαινισμένο”. Δεν είχε γίνει όμως καμία ανακαίνιση. Ήταν παράξενο.»

Μια τρίτη μεσίτρια θυμάται κάτι ακόμη πιο ανατριχιαστικό:

«Όποτε ανεβαίναμε, μας άφηνε να περιμένουμε. Ανέβαινε πρώτος και μετά από λίγο μας φώναζε. Στο μεταξύ ακούγονταν φωνές από πάνω. Έντονες φωνές…»

Μεσίτρια: Τώρα μαθαίνουμε ότι στο σπίτι που πουλάμε απανθρακώθηκε η γυναίκα…

Το διαμέρισμα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, στέκει ακόμα στην καρδιά του Κολωνακίου. Οι τοίχοι του μαυρισμένοι, το ταμπελάκι με το όνομα του πρώην υπουργού στην πόρτα άθικτο.

Για σχεδόν τριάμισι χρόνια, οι πόρτες έμειναν κλειστές. Κανείς δεν μπήκε, κανείς δεν βγήκε.

Το οροφοδιαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού, διακοσίων σαράντα δύο τετραγωνικών μέτρων, με θέα την Ακρόπολη, είχε τεθεί προς πώληση, πριν από τον μαρτυρικό θάνατο της αρχόντισσας του Κολωνακίου. Όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό και το διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες, η αγγελία αποσύρθηκε και τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε ξανά, με τιμή εκκίνησης, τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιογράφος του «Τούνελ» μίλησε με τη μεσίτρια που έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους πιθανούς αγοραστές και την επίδειξη του διαμερίσματος.

Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ακίνητο που θα μπορούσε να χωριστεί. Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν ισχύει ότι είχε απανθρακωθεί μια γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα και ότι δεν έχει ανακαινιστεί, εκείνη δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

Αφού επέμεινε και της παρέθεσε και λεπτομέρειες γύρω από την τραγική ιστορία του σπιτιού που έχει αναλάβει και ότι είναι ακόμα καμένο αλλά και τις αυξομειώσεις στην τιμή εκκίνησης του ακινήτου πριν και μετά τον θάνατο της γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό, αρχικά αρνήθηκε εντόνως την εγκυρότητα των πληροφοριών. Στη συνέχεια δήλωσε πως δεν το γνωρίζει και ότι υπάρχει πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μην της έχει πει την πάσα αλήθεια.

«Ποιος ιδιοκτήτης θα πει ότι κάηκε μια γυναίκα εκεί μέσα; Λέω εγώ τώρα..» ανέφερε χαρακτηριστικά.



“Μας προβλημάτισαν τα όσα ακούσαμε στην εκπομπή σας…”

Σοκαρισμένοι από τα όσα έφερε στο φως της δημοσιότητας η έρευνα του «Τούνελ», δηλώνουν και συγγενείς της θανούσης..

«Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας με τις εξελίξεις που προβάλατε στην εκπομπή για την απανθράκωση του δικού μας ανθρώπου . Ήταν μεγάλο το σοκ. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι έφυγε από τη φωτιά που προκάλεσε το τσιγάρο . Τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια, δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας».

Μάλιστα η ανηψιά της γυναίκας που απανθρακώθηκε ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στην αστυνομία ρώτησε αν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

«Και η αδερφή μου η άλλη μου λέει , κοντεύω να πάθω, τι βόμβα ήταν αυτή; Εμείς τους αγαπούσαμε πάρα πολύ . Όλος ο κόσμος.. τους ήξεραν όλοι. Μετά από τρία χρόνια είχαμε επαναπαυτεί ότι ήταν από τσιγάρο. Φυσικά δεν της άξιζε να φύγει έτσι, με τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι να σας πω, εύχομαι να βγει η αλήθεια».

Η ίδια, στάθηκε και σε μια λεπτομέρεια που την προβλημάτισε ακούγοντας τον ξάδελφο της να περιγράφει τις συνθήκες θανάτου της θείας της.

«Ο ξάδερφός μου, που τον αγαπούμε, είπε ότι ήταν κλειστό το σπίτι όταν έπιασε η φωτιά . Η μητέρα του, από ότι ξέραμε όλοι, την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο που βρέθηκε καμένη και έβλεπε στον ακάλυπτο, την είχε πάντα ανοιχτή, χειμώνα καλοκαίρι γιατί κάπνιζε πολύ. Ήταν η μόνη πόρτα που δεν έκλεινε ποτέ, μέρα-νύχτα και αυτό το ξέραμε πολύ καλά και μας έκανε εντύπωση που είπε ότι ήταν όλα κλειστά. Μπορεί κάποιος να μπήκε, να έβαλε τη φωτιά και να έκλεισε τα πάντα. Επίσης η πόρτα που πήγαινε από το διάδρομο σε αυτό το δωμάτιο, ποτέ δεν έκλεινε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μήπως κάποιος την έκλεισε και έβαλε φωτιά; Μήπως κάποιος την έπεισε να του ανοίξει και παγιδεύτηκε;



«Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να βγει η αλήθεια…»

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, εμφανώς ταραγμένο, μίλησε στην εκπομπή και περιέγραψε με λόγια βαθιάς συγκίνησης την εικόνα που είχε για την οικογένεια.

«Έχουμε ταραχτεί πολύ με όλα αυτά που ακούμε… Τόσο εκείνη όσο και ο άντρας της δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Εκείνος υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης – πρόεδρος νοσοκομείου, υπουργός, γιατρός. Ήταν αξιοσέβαστοι στην κοινωνία, άνθρωποι με ήθος και κύρος. Με τον γιο ήταν δεμένοι. Αυτό που ακούστηκε για φωνές μεταξύ τους, εντάξει, μπορεί να συνέβη. Αλλά αν τους ήξερες, όπως τους ξέραμε εμείς, που βλέπαμε το δέσιμο μάνας και γιου, δεν θα έδινες σημασία.

Τσακωνόντουσαν, ναι, αλλά στα συνηθισμένα όρια. Ήταν μια σχέση δυνατή, γεμάτη αγάπη.»

Όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής είχαν μιλήσει με το θύμα, την Ελένη Παπαδοπούλου λίγες ημέρες πριν την φωτιά…

«Ήταν ήρεμη, όλα έδειχναν φυσιολογικά. Δεν μου είπε κάτι που να με ανησυχήσει. Εγώ ξέρω πως στο σπίτι υπήρχε οικιακή βοηθός, όχι αυτή που παρουσιάστηκε τελευταία. Δεν γνωρίζω την καταγωγή της, αλλά ξέρω ότι την φρόντιζαν γυναίκες – ίσως και περισσότερες από μία. Αν όχι όλη την ημέρα, ήταν κοντά της πολλές ώρες. Και ο γιος της την πρόσεχε πολύ. Της πήγαινε φαγητό, ψώνια, ό,τι χρειαζόταν.»

Για τον τραγικό της θάνατο όπως λέει χαρακτηριστικά έμαθε από τις ειδήσεις και πάγωσε… «Και ο γιος της και εμείς σοκαριστήκαμε. Μας είπε ότι έκανε τα πάντα για να τη βοηθήσει, αλλά δεν πρόλαβε… Εκείνη την ώρα της πήγαινε τη νέα οικιακή βοηθό και τα ψώνια της. Αλλά να σας πω κάτι που μας έχει συγκλονίσει όλους; Μετά από τόσο καιρό, τώρα ανακαλύπτουν ότι ήταν νεκρή πριν τη φωτιά; Ότι την έκαψαν για να σβήσουν τα ίχνη;

Είναι να τρελαίνεσαι. Αν τότε, αμέσως μετά το συμβάν, έψαχναν το υλικό από τις κάμερες, ίσως να είχαν βρει ποιος μπήκε στο σπίτι.

Τώρα… το μόνο που ευχόμαστε είναι να βρεθεί η αλήθεια. Να ησυχάσει η ψυχή της.», καταλήγει…

Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι του μυστηρίου…

Οι μαρτυρίες των γειτόνων μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

«Δεν είχαν καλές σχέσεις. Όταν ερχόταν την έβριζε, π……… την ανέβαζε … και τέτοια..»

Οι φωνές από το σπίτι της άτυχης γυναίκας ακούγονταν μέχρι την απέναντι πολυκατοικία. Μια κυρία που τότε εργαζόταν εκεί, λέει ότι πολλές φορές σκέφτηκε να καλέσει την αστυνομία.

«Η μπαλκονόπορτα στο γραφείο μου ήταν πάντα ανοιχτή και έβλεπε στο μπαλκόνι της. Όποτε ερχόταν ο γιος της, της φώναζε συνεχώς και της έλεγε να μπει μέσα. Πολλές φορές ήθελα να πάρω την αστυνομία. Εκείνη δεν έβγαζε άχνα… έμπαινε μέσα αμίλητη. Στον δρόμο κάτω, δεν την είδα ποτέ, σαν να μην έβγαινε έξω. Είδα την εκπομπή και σοκαρίστηκα γιατί πάντα όταν της φώναζε, σφιγγόταν η ψυχή μου».

Η μάρτυρας, δήλωσε πως της έκαναν εντύπωση όσα άκουσε στην εκπομπή, γιατί έχει προσωπική εμπειρία με συγγενή της που πέθανε από τσιγάρο.

«Ο αδελφός της θείας μου είχε πεθάνει στον Καναδά και ξέρω ότι το τσιγάρο κάνει μια βουβή φωτιά και από αυτό που εισπνέεις, σκας, πεθαίνεις. Να απανθρακωθεί έτσι η γυναίκα;»

Η εργαζόμενη της απέναντι πολυκατοικίας, δήλωσε πως η άτυχη ηλικιωμένη μπορούσε να περπατήσει αλλά ήταν παραμελημένη.

«Ποτέ δεν την είχα δει με ρούχα. Πάντα με ρόμπα ή με νυχτικιά, δεν ήταν περιποιημένη. Μπορούσε να περπατήσει αλλά πήγαινε λίγο σκυφτά»

