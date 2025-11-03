Έρευνα: Μόλις 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

Ακόμη και μικρές σωματικές ασκήσεις σε καθημερινή βάση μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση, αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Συχνά χαρακτηρίζεται ως στόχος να περπατά κανείς 10.000 βήματα την ημέρα ως μέρος μιας υγιεινής ρουτίνας, αλλά οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι 3.000 βήματα ή περισσότερα φαίνεται να καθυστερούν τις εγκεφαλικές αλλαγές και τη γνωστική έκπτωση που βιώνουν οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της 14ετούς μελέτης έδειξαν ότι η μείωση των γνωστικών ικανοτήτων καθυστερούσε κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε άτομα που περπατούσαν 3.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα και επτά χρόνια σε εκείνους που περπατούσαν 5.000 έως 7.000 βήματα την ημέρα.

«Ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο να προσβληθούν από Αλτσχάιμερ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν μικρές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητάς τους, ώστε να δημιουργήσουν διαρκείς συνήθειες που προστατεύουν ή ωφελούν τον εγκέφαλό τους και τη γνωστική τους υγεία», δήλωσε η Δρ Wai-Ying Yau, πρώτη συγγραφέας της μελέτης στο νοσοκομείο Mass General Brigham της Βοστώνης.

Η άνοια επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, με την νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί την πιο κοινή αιτία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Η πάθηση συνδέεται με τη συσσώρευση δύο τοξικών μορφών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, συγκεκριμένα των αμυλοειδών-βήτα πλακών και των tau-συσσωματωμάτων.

Περισσότερα βήματα, βραδύτερος ρυθμός μείωσης των γνωστικών ικανοτήτων

Η Yau και οι συνεργάτες της ανέλυσαν δεδομένα από 296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών που δεν παρουσίαζαν γνωστικές διαταραχές κατά την έναρξη της μελέτης. Τα δεδομένα περιελάμβαναν ετήσιες γνωστικές αξιολογήσεις, μετρήσεις βημάτων με βηματόμετρα και απεικόνιση PET για την ανίχνευση των επιπέδων αμυλοειδούς και tau στον εγκέφαλο των εθελοντών.

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο στην αρχή της μελέτης παρουσίασαν πολύ μικρή γνωστική έκπτωση ή συσσώρευση της πρωτεΐνης tau κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου του Alzheimer ήταν μεγαλύτερος για τα άτομα με αυξημένα επίπεδα αμυλοειδούς στην αρχή της μελέτης, και μεταξύ αυτών, ο υψηλότερος αριθμός βημάτων συσχετίστηκε με βραδύτερους ρυθμούς γνωστικής έκπτωσης και καθυστερημένη συσσώρευση πρωτεϊνών tau. Στα άτομα με καθιστική ζωή, η συσσώρευση της πρωτεΐνης tau και η γνωστική έκπτωση ήταν σημαντικά ταχύτερες, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Nature Medicine.

Αν και οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποκλείσουν την αντίστροφη αιτιότητα, όπου οι πρώιμες εγκεφαλικές αλλαγές στην νόσο Αλτσχάιμερ προκαλούν μείωση της βάδισης σε μεγαλύτερη ηλικία, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα έχει προστατευτική δράση. «Χρειαζόμαστε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για να αποδείξουμε την αιτιώδη συνάφεια, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην τροποποίηση της πορείας κάποιου», δήλωσε η Yau. «Εάν έχουν αμυλοειδές, θα μπορούσαν να έχουν βραδύτερο ρυθμό μείωσης εάν είναι πιο σωματικά δραστήριοι», πρόσθεσε.

Ο τρόπος με τον οποίο η άσκηση μπορεί να βοηθήσει δεν είναι σαφής, αλλά η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη ροή του αίματος, μειώνει τη φλεγμονή και αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων ορμονών και αυξητικών παραγόντων, τα οποία μπορεί να παίζουν ρόλο. «Όσον αφορά τους πιθανούς μηχανισμούς, αυτό είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου δολαρίων που θέλουμε να εξετάσουμε σε μελλοντικές μελέτες», δήλωσε η Yau.

Η Δρ Julia Dudley, από το Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και ένα μέτριο περπάτημα κάθε μέρα, περίπου 5.000 βήματα, συνδέεται με μια πιο αργή συσσώρευση της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο, ένας από τους βασικούς παράγοντες της νόσου του Alzheimer. Αυτό μας δίνει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς η καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και να επηρεάσει τις υποκείμενες αιτίες του Alzheimer.

«Απαιτούνται περισσότερες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να διαπιστωθεί η άμεση επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη και την επιβράδυνση της εξέλιξης της άνοιας και στις υποκείμενες αιτίες της νόσου. Ωστόσο, μελέτες όπως αυτή ενισχύουν την άποψη ότι απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιέστερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης