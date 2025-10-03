Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

Παρά τις προόδους στη μάχη κατά του καρκίνου, η νόσος Αλτσχάιμερ συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση και φόβο

Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από ποτέ το 2025, και ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, η θεραπεία πολλών ασθενειών που ταλαιπωρούν το ανθρώπινο σώμα παραμένει μακρινό όνειρο.

Παρά τις προόδους στη μάχη κατά του καρκίνου, η νόσος Αλτσχάιμερ συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση και φόβο. Αν και κάποιοι ελπίζουν πως βρισκόμαστε κοντά σε θεραπεία για τη νευροεκφυλιστική αυτή ασθένεια και την πιο κοινή μορφή άνοιας, επηρεάζει ακόμη περίπου επτά εκατομμύρια Αμερικανούς. Το ανησυχητικό είναι ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 13 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Η εμπειρία ενός 41χρονου Αυστραλού

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς είναι να ζεις με Αλτσχάιμερ, αν δεν το έχει ζήσει προσωπικά, αν και τα βίντεο για την άνοια δίνουν μια μικρή εικόνα της εμπειρίας. Θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό, ένας 41χρονος Αυστραλός έχει δημιουργήσει ολόκληρο κανάλι στο YouTube αφιερωμένο στη διάγνωσή του με πρώιμη μορφή Αλτσχάιμερ.

Στο κανάλι του με τίτλο «I (don’t) have dementia», ο Φρέιζερ αναφέρει ότι τα πρώτα του συμπτώματα εμφανίστηκαν περίπου δυόμισι χρόνια πριν από τη διάγνωσή του το 2024.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν τα αρχικά μου συμπτώματα. Θυμάμαι μόνο ότι είχα σημαντικά κενά στη μνήμη», λέει ο ίδιος, εξηγώντας ότι η οικογένειά του ήταν η πρώτη που παρατήρησε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τα πρώτα σημάδια

Ο Φρέιζερ θυμάται ότι παρακολουθούσε μια ταινία που είχε δει μόλις πριν από ένα μήνα, αλλά το τέλος ήταν εντελώς άγνωστο για εκείνον. Σιγά σιγά άρχισε να αντιμετωπίζει και άλλες γνωστικές δυσκολίες: «Μόνο λίγους μήνες πριν από τη διάγνωση, παρατήρησα ότι είχα πρόβλημα με τη σκέψη. Δεν μπορούσα πια να σκέφτομαι σε βάθος, η σκέψη μου έγινε πιο επιφανειακή, πιο ρηχή».

Αναφέρει επίσης ότι ξέχασε πολλές φορές ότι η έφηβη κόρη του θα πήγαινε σινεμά και κάποια στιγμή φοβήθηκε τόσο πολύ που σκέφτηκε να καλέσει την αστυνομία: «Ήρθε η νύχτα και άρχισα να πανικοβάλλομαι, σκεπτόμενος ‘πού είναι η κόρη μου;’».

Ακόμη, ξεχνούσε συχνά ραντεβού ή εμφανιζόταν πολύ νωρίς, χωρίς να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Ευτυχώς, πλέον η οικογένειά του τον ενημερώνει τακτικά για τα προγράμματά τους, ακόμα κι αν τα έχει ήδη ακούσει πολλές φορές.

Η καθημερινότητα με πρώιμη άνοια

Ο Φρέιζερ περιγράφει την εμπειρία της διάγνωσης με πρώιμη Αλτσχάιμερ: «Μερικές φορές είναι δύσκολο απλώς να σκεφτώ καθαρά. Είναι σαν να πέφτει ένα σύννεφο στον εγκέφαλό μου και να μην μπορώ να συγκεντρωθώ. Ζεις μέσα σε μια ομίχλη».

Τα σχόλια των χρηστών στο βίντεο είναι συγκινητικά. Ένας χρήστης έγραψε: «Η πιο τρομακτική ασθένεια που υπάρχει. Ό,τι είμαστε είναι οι αναμνήσεις μας. Αυτός ο άνδρας είναι πιο γενναίος από όσο πιστεύει».

Άλλος πρόσθεσε: «Το πιο εξαιρετικό βίντεο που εξηγεί πώς ένα άτομο με υψηλή γνωστική ικανότητα και απαιτητική καριέρα βιώνει την έναρξη της άνοιας. Ευχαριστούμε, Φρέιζερ».

Ένα τρίτο σχόλιο κατέληγε: «Δουλεύω με ανθρώπους που ζουν με άνοια και γνωστική εξασθένιση. Αυτή η ασθένεια αφαιρεί τη φωνή των ανθρώπων. Κι όμως, εδώ στο YouTube, βρίσκω αυτόν τον άνδρα να προκαλεί, να αντιστέκεται και να γελάει μπροστά στην ασθένεια και το στίγμα, χάρη στην ειλικρίνεια και την ευγλωττία του. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που κάνει. Να προσέχεις και συνέχισε».

