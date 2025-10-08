Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσάχαιμερ με νανοσωματίδια

Μία ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάιμερ παρουσιάζουν Ισπανοί επιστήμονες, οι οποίοι κατάφεραν να αναστρέψουν την εξέλιξη της ασθένειας σε ποντίκια χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ανθρώπους μέσα στα επόμενα χρόνια, προσφέροντας ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως.

«Επισκευή» του αιματοεγκεφαλικού φραγμού

Η πρωτοποριακή έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικής Βιοϊατρικής της Καταλονίας (IBEC) στη Βαρκελώνη, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζουζέπε Μπατάλια. Το νέο φάρμακο χορηγείται με ένεση και αποτελείται από νανοσωματίδια διαμέτρου μικρότερης από 200 νανόμετρα – σχεδόν 400 φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα.

Ο στόχος τους είναι ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός, το φυσικό «τείχος» που προστατεύει τον εγκέφαλο από τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς. Στη νόσο Αλτσχάιμερ ο φραγμός αυτός καταστρέφεται, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στον εγκέφαλο η πρωτεΐνη βήτα-αμυλοειδές, που θεωρείται βασική αιτία της ασθένειας.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι όταν επαναφέρουμε τη λειτουργία του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, ο εγκέφαλος καθαρίζει πιο αποτελεσματικά τις τοξικές πρωτεΐνες και η λειτουργία του βελτιώνεται», δήλωσε ο καθηγητής Μπατάλια στη Daily Mail.

Θεαματικά αποτελέσματα στα πειράματα

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ποντίκια γενετικά τροποποιημένα ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες βήτα-αμυλοειδούς και να εμφανίζουν συμπτώματα άνοιας. Μετά από τρεις δόσεις του φαρμάκου, διαπιστώθηκε μέσα σε μόλις μία ώρα μείωση 50-60% των τοξικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο.

Σε άλλο πείραμα, ένα 12μηνο ποντίκι –ηλικία που αντιστοιχεί σε 60χρονο άνθρωπο– έλαβε την αγωγή και έξι μήνες αργότερα εμφάνιζε συμπεριφορά υγιούς ζώου, σαν να είχε αντιστραφεί πλήρως η νόσος.

Τα νανοσωματίδια, που περιγράφονται ως «μικροσκοπικοί παράγοντες επισκευής», όχι μόνο αποκαθιστούν τη λειτουργία του φραγμού, αλλά και ενεργοποιούν την πρωτεΐνη-«κλειδί» LRP1, η οποία λειτουργεί σαν «μοριακός θυρωρός» μεταφέροντας το βήτα-αμυλοειδές έξω από τον εγκέφαλο ώστε να αποβληθεί.

Προοπτική για ανθρώπινες δοκιμές

Παρότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί μόνο σε ποντίκια, ο καθηγητής Μπατάλια εκτιμά ότι η μέθοδος θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματική και στους ανθρώπους, καθώς ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός λειτουργεί παρόμοια.

«Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες μελέτες ασφάλειας και τοξικότητας, ώστε να προχωρήσουμε σε κλινικές δοκιμές. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν εντελώς νέο τρόπο θεραπείας της νόσου», τόνισε.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν και ερευνητές από την Κίνα και το University College London, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Signal Transduction and Targeted Therapy.