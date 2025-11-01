Αυτοί είναι οι κύριοι εχθροί του εγκεφάλου - Ποια τρόφιμα να αποφεύγετε 

Επιστήμονες από το Virginia Tech ολοκλήρωσαν μια μεγάλης κλίμακας μελέτη που εντόπισε τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων (UPF) για τη γνωστική υγεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επεξεργασμένα κρέατα και τα ζαχαρούχα ποτά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης γνωστικής εξασθένησης, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη σε διάστημα επτά ετών, παρακολούθησε χιλιάδες Αμερικανούς άνω των 55 ετών. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη Μελέτη Υγείας και Συνταξιοδότησης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, αξιολογώντας τακτικά τη γνωστική κατάσταση των συμμετεχόντων. Διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένου κρέατος και ζαχαρούχων ποτών είχε τις πιο βλαβερές επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Βασικά ευρήματα της μελέτης:

-Η κατανάλωση μίας επιπλέον μερίδας υπερεπεξεργασμένου κρέατος την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης κατά 17%.

-Τα ζαχαρούχα ποτά, όπως τα αναψυκτικά, το παγωμένο τσάι και τα ζαχαρούχα ποτά φρούτων, αυξάνουν αυτόν τον κίνδυνο κατά 6%.

-Είναι ενδιαφέρον ότι η συνολική κατανάλωση άλλων κατηγοριών ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπως γλυκά και σνακ, δεν έδειξε τόσο σημαντική συσχέτιση με γνωστικά προβλήματα.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι περισσότερες από τις μισές ημερήσιες θερμίδες των Αμερικανών προέρχονται από βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν τεχνητά πρόσθετα. Επομένως, είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε ποιες τροφές είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς. Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν ότι τα μαθήματα μαγειρικής που διδάσκουν στους ανθρώπους πώς να προετοιμάζουν υγιεινά γεύματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική παρέμβαση δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της γνωστικής παρακμής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Αμερικανικό Περιοδικό Κλινικής Διατροφής.