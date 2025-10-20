Γίνε γουλί ή γύρνα σπίτι: Κινηματογράφος προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για το Bugonia με μία προϋπόθεση

Οι θαυμαστές του Γιώργου Λάνθιμου στο Λος Άντζελες έχουν μια ασυνήθιστη ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν την τελευταία του ταινία, Bugonia.

Κινηματογράφος της περιοχής προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για μια ειδική προβολή τη Δευτέρα, σε όσους είναι ήδη φαλακροί ή δέχονται να ξυρίσουν το κεφάλι τους επί τόπου, στο φουαγιέ.

Η πρωτότυπη αυτή πρωτοβουλία αποτελεί αναφορά στην ηρωίδα που υποδύεται η Έμα Στόουν στη νέα ταινία Bugonia. Η ηθοποιός ενσαρκώνει μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία απαγάγουν συνωμοσιολόγοι (τους υποδύονται οι Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντέλμπις), πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη – και της ξυρίζουν το κεφάλι.

«Είσαι φαλακρός ή πρόθυμος να ξυρίσεις το κεφάλι σου;» αναφέρει η ανάρτηση της εκδήλωσης. «Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, έλα στο Culver Theater για μια ΔΩΡΕΑΝ προχωρημένη προβολή του Bugonia – του νέου κινηματογραφικού ονείρου του Γιώργου Λάνθιμου από τη Focus Features».

Bugonia: Και δωρεάν κουρέας

Όσοι έχουν μαλλιά, αλλά επιθυμούν δωρεάν είσοδο (και κούρεμα), μπορούν να προσέλθουν μετά τις 6 μ.μ., όταν θα υπάρχει κουρέας έτοιμος να «τα ξυρίσει όλα». Ο κινηματογράφος σημειώνει: «Αυτό είναι αληθινό. Και ναι, ένα μέρος θα κινηματογραφηθεί». Απαιτείται δήλωση συμμετοχής (RSVP), καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Η ταινία έχει αξιολογηθεί με «R» από την Αμερικανική Ένωση Κινηματογράφου (MPA).

Το Bugonia είναι η τέταρτη συνεργασία του Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, μετά τις ταινίες The Favourite (2018), Poor Things (2023) και Kinds of Kindness (2024). Οι πρώτες κριτικές από τα φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα θετικές. Η Στόουν, σε συνεντεύξεις της, έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για την τολμηρή επιλογή να ξυρίσει το κεφάλι της, δηλώνοντας στη Vogue ότι «δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο» από ένα ξυρισμένο κεφάλι. «Το πρώτο ντους μετά το ξύρισμα είναι απίθανο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η δική της απόφαση για την ταινία δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της μητέρας της, Κρίστα, η οποία έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια θεραπείας για καρκίνο του μαστού το 2008. «Εκείνη έκανε κάτι πραγματικά γενναίο», είπε η Στόουν. «Εγώ απλώς ξύρισα το κεφάλι μου».

Η επίθεση του Γουίλ Σμιθ στα Όσκαρ

Η υπόθεση της ταινίας επανέφερε στη μνήμη το περιστατικό των Όσκαρ του 2022, όταν ο Κρις Ροκ αστειεύτηκε για το ξυρισμένο κεφάλι της Τζάντα Πίνκετ-Σμιθ, συγκρίνοντάς την με τη GI Jane, χωρίς να γνωρίζει ότι η ηθοποιός πάσχει από αλωπεκία. Ο σύζυγός της, Γουίλ Σμιθ, αντέδρασε επιθετικά, ανεβαίνοντας στη σκηνή και χαστουκίζοντας τον Ροκ, ενώ λίγο αργότερα κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Στη συνέχεια, η Ακαδημία τον απέκλεισε από όλες τις εκδηλώσεις της για μία δεκαετία.

Η ταινία Bugonia κυκλοφορεί σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου και σε γενική προβολή από τις 31 Οκτωβρίου.

