Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 20χρονες που έκλεψαν ρούχα από εμπορικό κατάστημα

Δύο νεαρές συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12) στη Θεσσαλονίκη για κλοπή από εμπορικό κατάστημα.

Οι δύο 20χρονες μεσημεριανές ώρες μπήκαν σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή και αφαίρεσαν διάφορα ενδύματα. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες στην αυτόφωρη σύλληψη άλλων έξι ατόμων, δύο για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, τριων για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια και ενός 39χρονου σε βάρος του οποίου του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου Πειραιά, για διακεκριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

*Με πληροφορίες από voria.gr

