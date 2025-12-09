Ζωγράφου: Ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου επειδή δεν άναψε... φλας

Επίθεση από οδηγό Ι.Χ. δέχθηκε το πρωί της Τρίτης οδηγός λεωφορείου των Οδικών Συγκοινωνιών (Ο.ΣΥ) στην περιοχή του Ζωγράφου, με αφορμή μια μικρή οδική παρεξήγηση που κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Newsbomb.gr ο γενικός γραμματέας της Ο.ΣΥ., Φώτης Νικολακόπουλος, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 11:00 και 11:30, στο τέλος της λεωφορειακής γραμμής 230 (Ακρόπολη - Ζωγράφου), επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου εκκίνησε το όχημα χωρίς να έχει ενεργοποιήσει το φλας. Οδηγός Ι.Χ., που βρισκόταν πίσω του, αντέδρασε έντονα και άρχισε να του φωνάζει. Παρά τις φωνές, το λεωφορείο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο μέχρι την πρώτη στάση, όπου ο οδηγός του αποφάσισε να σταματήσει και να κατέβει για να κατευνάσει τα πνεύματα.

Τότε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ κατέβηκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον οδηγό του λεωφορείου, γρονθοκοπώντας τον.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης ενδέχεται να είναι αλλοδαπός, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις στο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης