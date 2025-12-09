Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, έπειτα από ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε από οδηγό ΙΧ στην περιοχή του Ζωγράφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος οδηγός είχε αρχικά λεκτικό διαπληκτισμό με τον οδηγό αυτοκινήτου για τροχονομικό ζήτημα, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε επίθεση σε βάρος του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΚΑΤ για ιατρική περίθαλψη.

Την προανάκριση για το επεισόδιο έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ αναμένεται, πιθανότατα εντός της ημέρας, και η κατάθεση του οδηγού που δέχθηκε την επίθεση. Αναζητείται ο δράστης της επίθεσης.