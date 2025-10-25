Χανιά: Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής στην Κίσσαμο

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) ένας 29χρονος δικυκλιστής στην Κρήτη σε θανατηφόρο ατύχημα κοντά στο λιμάνι της Κισάμου.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr, ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί η Τροχαία.

