Χανιά: Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τράπεζες και μεσιτικό γραφείο - Βίντεο ντοκουμέντο

Σε βανδαλισμούς σε τρεις επιχειρήσεις προχώρησαν κουκουλοφόροι στα Χανιά

Σε βανδαλισμούς σε ένα μεσιτικό γραφείο και σε δύο τράπεζες, προχώρησαν άγνωστοι στα Χανιά.

Έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις. Οι δράστες, σύμφωνα με το flashnews.gr, έκαναν γυαλιά καρφιά την τζαμαρία μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και προκάλεσαν ζημιές και σε εξοπλισμό της επιχείρησης.

Στη συνέχεια οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε τζαμαρία και ΑΤΜ δύο τραπεζικών καταστημάτων.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τη στιγμή του βανδαλισμού σε μια από τις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες, κρατώντας αντικείμενα στα χέρια σπάνε και διαλύουν το ΑΤΜ.