Χανιά: Εντυπωσιακό εύρημα στο φαράγγι της Σαμαριάς - Βρέθηκε απολίθωμα ψαριού

Είναι γνωστό ότι κάποτε η Κρήτη ήταν βυθισμένη κάτω από τα νερά μιας προϊστορικής θάλασσας μιας και έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν πολλά απολιθωμένα όστρακα σε πολλές βουνοκορφές της με ορισμένα από αυτά να εκτίθενται και σε μουσείο στο Ρέθυμνο.

Ωστόσο αυτή τη φορά, ένας καθηγητής από το Ρέθυμνο, ο Ηλίας Λουλούδης δημοσιοποίησε την ανακάλυψη που έκανε ο ίδιος σε ένα μάλλον ασυνήθιστο σημείο.

Πρόκειται για την ανεύρεση ενός απολιθωμένου ψαριού που εντοπίστηκε μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

«Πάνω από τριάντα χρόνια ανελλιπώς, επισκέπτομαι την Αγία Ρουμέλη, και την διαδρομή μέχρι τις ΠΟΡΤΕΣ της Σαμαριάς την έχω κάνει ουκ ολίγες φορές .

Φέτος ύστερα από υπόδειξη ανακάλυψα ότι βρίσκεται ένα απολίθωμα ψαριού πάνω σε φυσική πέτρα λίγο μετά το φυλάκιο . (σ.σ. είναι διαφορετικό από αυτό που βρέθηκε το 2017)

Χιλιάδες επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν πως κάτω από τα βήματά τους σώζεται ένα σιωπηλό απομεινάρι μιας αρχαίας θάλασσας.

Το απολίθωμα, μήκους περίπου τριάντα πόντων, φέρει καθαρές αποτυπώσεις από το σώμα και τα πτερύγια του οργανισμού.

Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε το απολίθωμα να προστατευθεί και να αναδειχθεί — με μια απλή σήμανση ή ενημερωτική πινακίδα — πριν χαθεί από τη φθορά του χρόνου και τα βήματα των περαστικών», αναφέρει ο ίδιος για την ανακάλυψή του.

Υπενθυμίζεται ότι και το 2017 είχε βρεθεί κάτι για το οποίο υπήρχαν εύλογες υπόνοιες ότι επρόκειτο για απολιθωμένο ψάρι αλλά ήταν τελείως διαφορετικό από το συγκεκριμένο που εντοπίστηκε πρόσφατα.

Με πληροφορίες από flashnews.gr

