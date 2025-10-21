Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν σοβάδες από τη Λότζια – Δείτε φωτογραφίες

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) στη Λότζια όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι του Γραφείου Ταμειακής Βεβαίωσης, την ώρα που πολίτες εξυπηρετούνταν για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες με τον Δήμο Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα λειτουργίας του γραφείου, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος πολίτης, αν και στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος.

Το γεγονός προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, καθώς το ιστορικό ενετικό κτήριο της Λότζιας είχε κλείσει το 2023 για να πραγματοποιηθούν ργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παραδόθηκε για χρήση μόλις το 2024, με τις υπηρεσίες του Δήμου να επιστρέφουν στους χώρους του μετά από μήνες προσωρινής μεταστέγασης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σισαμάκης και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Αγριμανάκης, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.

