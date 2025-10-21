«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η… κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά
Με έναν απολαυστικά χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε ένας Χανιώτης το χάος που επικρατεί στην αγορά κατοικίας της πόλης
Ο άνδρας από τα Χανιά, μέλος ομάδας στο Facebook για ενοικιάσεις σπιτιών, ανέβασε τη δική του αγγελία, τρολάροντας με μαεστρία τις εξωφρενικές τιμές στα ενοίκια.
Δείτε την αγγελία στο gazzetta.gr.
