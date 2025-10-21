«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η… κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά

Ο άνδρας από τα Χανιά, μέλος ομάδας στο Facebook για ενοικιάσεις σπιτιών, ανέβασε τη δική του αγγελία, τρολάροντας με μαεστρία τις εξωφρενικές τιμές στα ενοίκια.

