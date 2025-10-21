Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Τη στιγμή της σύλληψης μία ανήλικης Ρομά που ήταν μέλος ομάδας που έκλεβαν με τη μέθοφο της απασχόλησης τσάντες και κινητά τηλέφωνα από την περιοχή γύρω από την πλατεία Αγίας Ειρήνης κατέγραψε σε βίντεο περαστικός.

Το ανήλικο κορίτσι συνελήφθη από αστυνομικό πεζής περιπολίας που αντιλήφθηκε την ανήλικη να κλέβει.

Στο βίντεο που ακολουθεί, έχει καταγραφεί ο αστυνομικός να μεταφέρει την ανήλικη στην οποία είχε περάσει χειροπέδες στα χέρια καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή να προσπαθεί να πάρει το κινητό τηλέφωνο πελάτη καταστήματος στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε η ανήλικη που συνελήφθη ήταν μέλος ομάδας άλλων πέντε κοριτσιών Ρομά που δρούσαν υπό τις οδηγίες ενός 31χρονου, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

