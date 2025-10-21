Γιάννης Σμαραγδής: Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ανακηρυχθεί Άγιος

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή του Mega «Morning News» βρέθηκε τη Δευτέρα (20/10) ο σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός στην Ευρώπη Γιάννης Σμαραγδής όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τη νέα του ταινία που είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια.

Η νεά ταινία του Γιάννη Σμαραγδή θα παιχτεί στις 29 Νοεμβρίου στην Νέα Υόρκη προς τιμήν των Ελλήνων της διασποράς και στη συνέχεια θα προβληθεί από τις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους όλου του κόσμου.

Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους παρουσιαστές της εκπομπής ο σκηνοθέτης από το Ηράκλειο, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς αναμένεται να αγιοποιηθεί μετά την προβολή της ταινίας.

Μάλιστα ο κ. Σμαραγδής περιέγραψε και τη σχετική συνομιλία που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης πήγε να ζητήσει την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Κατά την συνάντηση που είχαν ο Πατριάρχης Βαρθλομαίος του είπε χαρακτηριστικά πως «έχουν έρθει από το Άγιον Όρος και μου έχουν ζητήσει να τον αγιοκατατάξω».

Μάλιστα στη συνέχεια ο κ. Σμαραγδής αποκάλυψε πως το πρόσωπο που πρότεινε την αγιοποίηση του Ιωάννη Καποδίστρια ειναι ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αλευράς από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους.

Ο Γιάννης Σμαραγδής στη συνέχεια της συζήτησης απάντησε και στους επικριτές της νέας του τανίας και ιδιαίτερα στα σχόλια που κυκλοφόρησαν για τη φράση την οποία ακούγεται στο τρέιλερ της νέας του ταινίας δια στόματος του πρωταγωνιστή, ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι του Μινωικού Πολιτισμού, παραπέμποντας στον Όμηρο!

Καταλήγοντας ο σπουδαίος σκηνοθέτης δήλωσε ότι προετοιμάζεται για το επόμενο κινηματογραφικό του έργο.

Δείτε το βίντεο του Mega News:

