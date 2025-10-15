«Καποδίστριας»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», που βασίζεται στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο της ταινίας εκτυλίσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια, του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς ο Καποδίστριας αναλαμβάνει το δύσκολο έργο του πρώτου Κυβερνήτη. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται τη μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του.

Δείτε το trailer:

Ο Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, ενώ παράλληλα δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Διαβάστε επίσης