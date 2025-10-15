Οι Gorillaz στο Release Athens Festival 2026: Η μπάντα-φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η πρώτη «virtual band» στον κόσμο έρχεται στην Αθήνα 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Οι Gorillaz στο Release Athens Festival 2026: Η μπάντα-φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026 η μεγάλη συναυλία ενός από τα πιο καινοτόμα μουσικά σχήματα της σύγχρονης εποχής: Οι Gorillaz έρχονται στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos, και υπόσχονται ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα στην Πλατεία Νερού. Η εμφάνισή τους αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων μουσικόφιλων από όλη τη χώρα.

Gorillaz: Η ιστορία της δημοφιλούς μπάντας

Οι Gorillaz δημιουργήθηκαν το 1998 από τον Damon Albarn, τραγουδιστή των Blur, και τον Jamie Hewlett, εικονογράφο του κόμικ Tank Girl. Με το μοναδικό τους συνδυασμό εναλλακτικού ροκ, hip-hop, ηλεκτρονικής μουσικής και animation, οι Gorillaz άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε και ακούμε τη μουσική.

Tank Girl

Το σχέδιο του Tank Girl που έχει δημιουργήσει o Jamie Hewlett

Θεωρούνται η πρώτη «virtual band» στον κόσμο, με τα μέλη της — 2D, Murdoc, Noodle και Russel — να είναι φανταστικοί χαρακτήρες animated, με δική τους ιστορία και προσωπικότητα. Οι συναυλίες τους δεν είναι απλώς μουσικές εμφανίσεις, αλλά σύνθετες σκηνοθετικές προσεγγίσεις που μετατρέπουν τη σκηνή σε εμπειρία τέχνης, με 3D visuals, animation και εντυπωσιακά σκηνικά που «ζωντανεύουν» μπροστά στα μάτια του κοινού.

Η μουσική τους πορεία είναι εξίσου εντυπωσιακή. Με δίσκους όπως τα "Demon Days" και "Plastic Beach", κατάφεραν να συνδυάσουν διαφορετικά μουσικά είδη και να συνεργαστούν με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα υβριδικό και πολυδιάστατο ήχο που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα της εποχής μας. Ηχητικά, κινούνται με ευκολία από trip-hop σε reggae, από electro-pop σε funk και soul, από afrobeat σε alternative rock, ενώ ενσωματώνουν hip-hop ρυθμούς με synth-pop μελωδίες, απευθυνόμενοι σε διαφορετικά μουσικά κοινά – από club kids μέχρι φανατικούς της alternative σκηνής.

Οι σημαντικές συνεργασίες των Gorillaz

Μεταξύ των εμβληματικών συνεργασιών τους βρίσκονται οι De La Soul, Snoop Dogg, Mos Def, Bobby Womack, Grace Jones, Stevie Nicks, Elton John, Thundercat, Beck, Bad Bunny, Little Simz και Del the Funky Homosapien.

Η αναγνώριση και το βραβείο Γκίνες

Το έργο τους έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο με πολυάριθμα βραβεία, όπως Grammy, BRIT Awards και MTV Music Awards. Το 2001, μπήκαν στο Βιβλίο Γκίνες ως η πιο επιτυχημένη εικονική μπάντα όλων των εποχών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν πουλήσει πάνω από 27 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Πέρα από τη μουσική, οι Gorillaz έχουν χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τους χαρακτήρες τους, δημιουργώντας μια μυθολογία που απλώνεται μέσα από τα albums, τα βιντεοκλίπ και τις περιοδείες τους – ένα πολυδιάστατο αφήγημα που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία και την κουλτούρα του σήμερα.

Τι θα δούμε στην πολυαναμενόμενη συναυλία

Η εμφάνισή τους στην Πλατεία Νερού στις 25 Ιουνίου 2026 δεν θα είναι απλώς μια συναυλία. Πρόκειται για μια καθηλωτική εμπειρία με ζωντανή μπάντα, εντυπωσιακά visuals και ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τόσο τα ιστορικά κομμάτια όπως Clint Eastwood, Feel Good Inc. και Saturnz Barz, όσο και τραγούδια από τα πιο πρόσφατα albums τους, που επιβεβαιώνουν τη συνεχή δημιουργική τους ανανέωση.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα (15/10) στις 11:00, με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Χάρη στη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η πρόσβαση στο φεστιβάλ γίνεται πιο προσιτή, με στόχο να φέρει το κοινό κοντά σε παγκόσμιας κλάσης πολιτιστικά γεγονότα. Το SNF Nostos, ως μέρος της επετείου των 30 χρόνων του Ιδρύματος, ενώνει τις δυνάμεις του με το Release Athens Festival για να προσφέρει υψηλής ποιότητας συναυλίες σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Η συναυλία των Gorillaz αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς και είναι η ιδανική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να βιώσει από κοντά ένα σχήμα που δεν ακολουθεί τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, αλλά τους επαναπροσδιορίζει.

Για όσους αγαπούν τη μουσική που καινοτομεί, συγκινεί και επεκτείνει τα όριά της, η βραδιά των Gorillaz στην Αθήνα είναι ένα πολιτιστικό ραντεβού που δεν πρέπει να χάσουν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ος-19ος αιώνας»: Νέα έκθεση στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι

14:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αλεξάνδρεια»: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή στο Θέατρο Παλλάς

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο: 50 χρόνια φιλίας «ζωντανεύουν» σε καμπάνια του οίκου Moncler

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Iνδονησία - Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων, σε ύψιστο συναγερμό οι Αρχές

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Έτοιμη η ειδική αίθουσα με υποδομές για έως 60 κατηγορούμενους, 250 δικηγόρους, Τύπο και κοινό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στην Κίνα : Οδηγός κάηκε ζωντανός μέσα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητό του - Σκληρά πλάνα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Όταν τα ονόματα παραπλανούν - Από το «Ουαλικό κουνέλι» χωρίς κουνέλι έως τα πιάτα με στρείδια χωρίς στρείδια

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑ: Η ελληνική εταιρεία που μεγαλώνει μαζί με κάθε οικογένεια εδώ και 45 χρόνια

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Καλλιακμάνη και τον Μπαλάσκα εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα στην ελληνική τηλεόραση και Γερμανός (πρώην) αστυνομικός

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μιλέι: «Δεν θα χάσουμε τον χρόνο μας με την Αργεντινή, αν χάσεις στις εκλογές»

14:20ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο Τσίπρας, η απήχηση και οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τριπλή επιστροφή για Κόντη ενόψει Άρη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του πλαστικού χειρούργου που κατηγορείται για την κακοποίηση 43χρονης

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ρητορική για Τσίπρα ο Φάμελλος μετά τα «καρφιά»: Υπάρχουν ερωτήματα, μας έχει προβληματίσει η παραίτηση

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντρου Στρούζαν, ο δημιουργός πίσω από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές αφίσες - Οι σχεδιασμένες στο χέρι Star Wars και Indiana Jones, μεταξύ αυτών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

14:04LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου, δεν θέλω να αρρωστήσω»

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ