Χανιά: Θρασύτατος κλέφτης επιχείρησε να αρπάξει κουμπαρά για την ενίσχυση παιδιών με καρκίνο -Βίντεο

«Και ναι υπάρχουν ήρωες στην πόλη μας», γράφουν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος όπου έγινε η απόπειρα κλοπής

Έναν κουμπαρά που είχε στηθεί για την ενίσχυση παιδιών με καρκίνο επιχείρησε να αρπάξει ένας θρασύτατος κλέφτης από κατάστημα στα Χανιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας μπήκε «σαν κύριος» σε κάταστημα με αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων στο κέντρο των Χανίων. Εκεί, επιχείρησε να αρπάξει τον κουμπάρα που είχε στηθεί για την στήριξη του συλλόγου «Ορίζοντα» για τα παιδιά με καρκίνο. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αντιλήφθηκε τις προθέσεις του και άρχισε να φωνάζει. Οι φωνές της ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά και βλέποντάς την να τρέχει πίσω από τον κλέφτη, χωρίς δεύτερη σκέψη, τρεις πολίτες μαζί με εκείνη, κατόρθωσαν να τον σταματήσουν.

Το κυνηγητό διήρκεσε 15 λεπτά, ενώ οι πολίτες κατόρθωσαν να σταματήσουν και τον συνεργό του, που έπαιζε τον ρόλο τσιλιαδόρου.

«Και ναί, υπάρχουν ήρωες στην πόλη μας. Υπάρχουν Άνθρωποι που χωρίς να σκεφτούν, ρισκάρουν για το καλό όλων μας, πόσο μάλλον για την υποστήριξη του Συλλόγου Ορίζοντα όπου δυστυχώς ενώ κάποιοι παλεύουν για το αυτονόητο, την υγεία τους δηλαδή, κάποιοι άλλοι με θράσος επιδιώκουν να ζουν κλέβοντας αυτό που όλοι μαζί οι πολίτες συγκεντρώνουμε να στηριχθούν αυτοί που το χρειάζονται! Ευχαριστώ λοιπόν δημόσια αυτά τα παιδιά που με βοήθησαν σε ένα πραγματικό ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο των Χανίων, όπου πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας γιατί μπορεί σήμερα να ήμασταν εμείς και γιατί όχι αύριο εσείς!», αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.

