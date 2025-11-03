Βορίζια–Δήμαρχος Φαιστού: «Η κατάσταση θέλει λεπτούς χειρισμούς, ισχυρότερη παρουσία της αστυνομίας»

Ο Γρηγόριος Νικολιδάκης, Δήμαρχος Φαιστού μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο ΣΚΑΪ αναφορικά με το μακελειό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Ο Δήμαρχος ξεκίνησε λέγοντας πως σήμερα και αύριο όλες οι σχολικές μονάδες σε Βορίζια αλλά και το γειτονικό χωριό του Ζαρού θα παραμείνουν κλειστές για προληπτικούς λόγους.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πεθαμένους και από τις οικογένειες. Ο θυμός είναι μεγάλος, η στενοχώρια είναι μεγάλη. Μέσα στο θυμό και την στενοχώρια προτίμησα τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήρεμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Νικολιδάκης στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει στο αν γνώριζε για τα περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών, για τα όπλα αλλά και για τις αντεγκλήσεις που είχαν τα μέλη τους.

«Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Αυτά είναι θέμα που θα έπρεπε να τα χειρίζονται οι υπεύθυνοι οι οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το υπουργείο προστασίας του πολίτη», ανέφερε προσθέτοντας στη συνέχεια:

«Η αστυνομία ξέρει τα πάντα και πολύ περισσότερα από εμάς. Εμείς σαν δημοτική αρχή και σαν κοινωνία έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης. Καλώς η κακώς όταν ήταν ο κ. Καραμαλάκης αρχηγός και μετά γενικός γραμματέας ιδρύθηκε στα χαρτιά αστυνομική υποδιεύθυνση η οποία ωστόσο δεν επανδρώθηκε ποτέ. Είναι γενικό αίτημα για την περιοχή μας που έχει προβλήματα αν και στην πλειοψηφία είναι ήσυχοι άνθρωποι».

Ο δήμαρχος Φαιστού στη συνέχεια έκανε λόγο για μία διαφορετική νοοτροπία που επικρατεί σε ορισμένες κοινωνίες ενώ καλούμενος στο τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα απάντησε:

«Είναι δύσκολο να απαντήσω, υπάρχουν νεκροί και από τις δύο οικογένειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα που έχουν γνώση αυτή της ιδιοτροπίας και ήδη εργάζονται και κινούνται για να αλλάξει το κλίμα ωστόσο η κατάσταση απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς».

«Η παρουσία της αστυνομίας πρέπει να είναι πιο ισχυρή», κατέληξε ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

