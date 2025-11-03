Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια

Η Κλεάνθη Βεισάκη, 90 ετών, αυτήκοος μάρτυρας των πυροβολισμών στα Βορίζια που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, περιγράφει στο Newsbomb τον λόγο για τον οποίο… δεν τρόμαξε καθόλου.

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης & Χάρης Γκίκας

«Εδώ οι μπαλωθιές είναι συνηθισμένες, το κάνουμε όταν υπάρχει κέφι, αυτό νόμιζα και τώρα», αναφέρει.

Η ίδια δηλώνει πολύ απογοητευμένη με την κατάσταση στο χωριό της διαχρονικά, ενώ παρότρυνε τα τρία της παιδιά να φύγουν το συντομότερο.

«Όπου δεν υπάρχει παιδεία, αυτά γίνονται», αναφέρει με νόημα, ενώ μάλιστα κι η ίδια, όπως εξιστορεί στον φακό του Newsbomb, είναι θύμα bullying δυστυχώς από τα… παιδιά του χωριού.

Συχνά της πετάνε πέτρες και τούβλα στην πόρτα του σπιτιού της για να την τρομοκρατήσουν για… διασκέδαση.

«Ποιος το κάνει αυτό και γιατί, σε μια γυναίκα 90 ετών», αναρωτιέται απογοητευμένη. Και όπως είναι επόμενο, οι πέτρες των παιδιών μπορεί στην ανηλικότητα να γίνουν σφαίρες…

Δείτε τη συνέντευξη:

