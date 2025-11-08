Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

Μέσα σε απόλυτη μυστικότητα και υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το βράδυ της Παρασκευής (07.11.2025) μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Η απόφαση να μην οδηγηθούν στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο ελήφθη, καθώς εκεί κρατούνται μέλη της αντίπαλης οικογένειας Καργάκη.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 25 ετών, απολογήθηκαν για το αιματηρό περιστατικό στο μικρό χωριό του Ηρακλείου, αρνούμενοι κάθε εμπλοκή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η αστυνομία επιχειρεί να εντοπίσει όλα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, καθώς και κινητά τηλέφωνα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα όλων των εμπλεκομένων. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει μπλόκο στην είσοδο των Βοριζίων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος οπλισμένων ατόμων και να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Likes» και κοινές φωτογραφίες στα social media

Μεσίτης που επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, δήλωσε στο Star ότι λίγες ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό, οι σχέσεις μεταξύ τους φαίνονταν σχεδόν φιλικές.

Όπως τόνισε, δεν υπήρχε πραγματική βεντέτα, αλλά περιστασιακοί καβγάδες και έντονες αντιπαραθέσεις που σχετίζονταν κυρίως με ζώα και βοσκοτόπια. Οι εντάσεις, μάλιστα, φαίνεται να προέρχονταν από τη «νέα γενιά» των οικογενειών, νέους γύρω στα 20. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη των δύο πλευρών εμφανίζονταν να είναι φίλοι, ανταλλάσσοντας likes και σχόλια.

Συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, λέγεται ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Φραγκιαδάκηδες μέχρι και το βράδυ πριν το μακελειό. Ωστόσο, στο χωριό επικρατεί φόβος πως αν οι κρατούμενοι Καργάκηδες αποφυλακιστούν, η κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί σε νέα βία.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ένας από τους συλληφθέντες της οικογένειας Καργάκη φέρεται να έχει γνώσεις εκρηκτικών και εξετάζεται εάν σχετίζεται με την πρόσφατη έκρηξη σε κατοικία.

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος Φραγκιαδάκης, που καταγράφηκαν σε βίντεο να πυροβολούν στα Βορίζια, φαίνεται πως παλαιότερα είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε κάποιο γλέντι.

Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά επτά άτομα: τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη ανίψια της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της, ο 25χρονος ξάδελφος και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς και οι δύο τραυματίες Φραγκιαδάκη, που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

