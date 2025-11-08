Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος- Σφίγγει και άλλο ο αστυνομικός κλοιός

Το τελευταίο 24ωρο έγιναν συνολικά 15 προσαγωγές ατόμων από τα Βορίζια, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για το μακελειό στα Βορίζια, οι οποίοι «χτενίζουν» τον ορεινό όγκο γύρω από το χωριό προκειμένου να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Η υπόθεση πλέον διερευνάται σε δύο επίπεδα: αφενός την αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και αφετέρου την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Την ίδια ώρα το χωριό παραμένει αποκλεισμένο από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Νωρίτερα σήμερα ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός βρέθηκε στο πλαίσιο των δύο ερευνών στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κατέθεσε σε ανακριτή και τον Εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο γαμπρός του 39χρονου αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο ίδιος κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του – αδελφό του ενός εκ των θυμάτων της αιματηρής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση βρίσκονται πολύ κοντά τόσο στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά και στο ποιος κρύβεται πίσω από τη βόμβα, από την οποία ξεκίνησαν όλα.

Στο μεταξύ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ τα μπλόκα που είχαν στηθεί στην είσοδο και την έξοδο του χωριού παραμένουν. Πλέον, κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό αν δεν ελεγχθεί το όχημά του ή αν δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του.

Αστυνομικοί υπάρχουν επίσης και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.

Μεγάλο στοίχημα το άνοιγμα των σχολείων

Μεγάλο «στοίχημα» είναι και το άνοιγμα των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) την ερχόμενη Δευτέρα (10/11). Παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στο χωριό όπου θα παραμείνουν για μία εβδομάδα, προκειμένου η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.

Όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

