ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Ελεύθεροι οι δύο για επιδοτήσεις 15.000 και 500 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η δράση της οποίας συνδέεται με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχαν συλληφθεί συνολικά 37 άτομα, εκ των οποίων 13 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σταδιακά περνούν το ανακριτικό κατώφλι και άλλα πρόσωπα από τους συνολικά 125 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ήδη δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Πρόκειται για άτομα που φέρονται να εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτικών εκτάσεων, λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είχε εισπράξει περίπου 15.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη κατηγορούμενη περίπου 500 ευρώ. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχιστούν οι απολογίες και άλλων εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Χρυσοχοΐδης: Έρευνες σε ακόμη 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τις ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή και την εγκατάσταση του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη.

«Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία, αλλά και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας», είπε αρχικά.

«Γίνονται διεξοδικές έρευνες σε 4 οικογένειες που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις και αφορούν τη ροή χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και τη σύνδεση με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι φάκελοι θα διαβιβαστούν άμεσα στον εισαγγελέα», γνωστοποίησε επιπλέον, μιλώντας για τις συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με το σκάνδαλο στον Οργανισμό πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

«Στις 31 Αυγούστου, είχαμε ανακοινώσει 6.354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1.036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Προσφάτως, τον Οκτώβριο, καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατ. ευρώ, σύνολο 33 εκατ. ευρώ έχουν καταλογιστεί σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις».

«Στο πλαίσιο των ερευνών, προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πορων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαδιβαστούν στον εισαγγελέα και η τυχόν καθοδήγηση από τρίτα πρόσωπα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης