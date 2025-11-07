Βορίδης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί άφησε αιχμές κατά Αυγενάκη

Με νέες αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα συνεχίστηκε η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη κατά την εξέτασή του από τα μέλη της Επιτροπής. Μάλιστα, ο κ. Βορίδης άφησε έμμεσες αιχμές και προς τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Συγκεκριμένα, κατά την εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, προκλήθηκε μεγάλη ένταση, όταν τού επέδειξε φωτογραφία του ίδιου με εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ξυλούρης, στο Κολωνάκι. Ο Μάκης Βορίδης εξήγησε ότι πέρασε τυχαία έξω από το εστιατόριο όπου βρίσκονταν εκείνοι, επειδή είχαν έρθει στην Αθήνα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2021 και έβγαλαν μια φωτογραφία.

«Με ρωτήσατε αν έχω ασχοληθεί με τις αγροτικές επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή μου από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά δεν έχω πάθει άνοια. Αν συναντήσω κάποιον που γνωρίζω, λέω καλησπέρα», είπε ο κ. Βορίδης.

Η κ. Αποστολάκη επέμεινε επικαλούμενη τις συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί, στο αν ο κ. Βορίδης είχε ασχοληθεί με ζητήματα επιδοτήσεων μετά την αποχώρησή του, ειδικά λόγω των αναφορών των εμπλεκομένων στον «Μάκη», ο οποίος σύμφωνα με εκείνους εξασφάλιζε τη συνέχιση της δράσης τους.

Ο Μάκης Βορίδης επέμεινε ότι μετά την αποχώρησή του δεν ασχολήθηκε καθόλου με θέματα αγροτικών επιδοτήσεων, όμως τόνισε ότι πράγματι ασχολήθηκε ως υπουργός Επικρατείας με θέματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε δύο περιπτώσεις:

Πρώτον, όταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου για να λυθεί το ζήτημα της δυσαρμονίας με τον τότε υπουργό, Λευτέρη Αυγενάκη, και δεύτερον, όταν κατά τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις του 2023-24 ήταν μέλος της ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου που συναντούσε τους αγρότες και που κατέληξε στα μέτρα για φτηνότερο αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο.

Ανακοίνωση Βάρρα κατά Βορίδη

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Μάκη Βορίδη από τη Μιλένα Αποστολάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας εξέδωσε ανακοίνωση όπου απαντά στα όσα είχε δηλώσει ο Μάκης Βορίδης στην αρχή της κατάθεσής του. «Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε. Απολύτως τίποτα», δηλώνει ο καθηγητής, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρώην υπουργός τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε την παραίτησή του, προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι «όσο αναφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε, ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό».

Η δήλωση αναγνώστηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη, με τον Μάκη Βορίδη να απαντά ότι από αυτά επιβεβαιώνεται ότι ο λόγος της παραίτησης ήταν η συνέντευξη Βάρρα, ενώ τόνισε ότι η αναφορά του στην διακήρυξη επιβεβαιώνει τη θέση του ίδιου του Μάκη Βορίδη, ότι δεν τον έδιωξε για να φέρει κάποια διαφορετική δική του προκήρυξη.

Μάλιστα, σε επόμενη ερώτηση που έκανε η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, είπε ότι ο ίδιος είχε δώσει την έγκρισή του να τοποθετηθεί το 2020 ο κ. Βάρρας σε θέση συμβούλου του πρωθυπουργού, όταν ερωτήθηκε σχετικά από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς, πέραν των όσων έγιναν και οδήγησαν στην παραίτησή του, δεν υπήρχε αρνητικό κλίμα ανάμεσά τους. Μάλιστα τόνισε ότι όλα αυτά που λέει σήμερα ο κ. Βάρρας δεν τα είχε πει μέχρι και το 2024.

Βορίδης: Τι είπε για τον Λευτέρη Αυγενάκη

Ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντηση του κ. Βορίδη στην ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με τις σχέσεις του Λευτέρη Αυγενάκη με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημαδράκο, αφήνοντας έμμεσες αιχμές και για τη στάση του διαδόχου του.

Όπως εξήγησε, μιλώντας από την οπτική της προεδρίας της κυβέρνησης, καθώς ήταν υπουργός Επικρατείας, εξήγησε ότι τυπικά την αρμοδιότητα για την κυβερνητική συνοχή την είχε ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε, το ζήτημα μεταξύ Αυγενάκη και Σημανδράκου, προέκυψε όταν έφτασε το Μαξίμου μέιλ από τον Βαγγέλη Σημανδράκο όπου ανέφερε ζητήματα που είχε με τον κ. Αυγενάκη, αφού πρώτα είχαν ήδη υπάρξει δημόσιες παρεμβάσεις του ίδιου και του υπουργού που έδειχναν την απόσταση που υπήρχε μεταξύ τους.

Όπως εξήγησε, τελικά η προεδρία της κυβέρνησης επέλεξε να ακολουθηθεί η λύση που πρότεινε ο κ. Σημανδράκος σχετικά με την πληρωμή των 9.000 δεσμευμένων ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Αυγενάκης ήθελε να αποδεσμευτούν από την έρευνα τα 9.000 ΑΦΜ και να πληρωθούν, ενώ ο Σημανδράκος και στη συνέχεια το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν να πληρώσουν τα 9.000 ΑΦΜ, χωρίς όμως να τα αποδεσμεύσουν, όπως ζητούσε ο κ. Αυγενάκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη αυτό ήταν ένα από τα πολλά θέματα που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο πρόσωπα με αποτέλεσμα μετά από λίγους μήνες ο κ. Σημανδράκος να παραιτηθεί καθώς το κλίμα δεν βελτιωνόταν.

Απαντώντας στον βουλευτή της ΝΕΑΡ Νάσο Ηλιόπουλο, ο κ. Βορίδης παραδέχτηκε ότι ενδεχομένως οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά και οι διοικήσεις των Οργανισμών να έπρεπε να έχουν ένα αναστοχαστικό βλέμμα και έκανε λόγο για μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι το Action Plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαμορφώθηκε το 2024, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τη δική του θητεία.

Σε ό,τι αφορά στο αν υπήρχε μηχανισμός εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που διοργάνωνε τις συναλλαγές, ο κ. Βορίδης είπε ότι αν είχε τέτοια στοιχεία θα έπρεπε να έχει καταθέσει στον Εισαγγελέα «χθες».

