Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την Πόρσε»), «Χασάπης»

Με 16 νέα πρόσωπα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της επικαιροποίησης της λίστας των μαρτύρων που θα καταθέσουν στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία έγινε εμβόλιμα στην κατάθεση του Μάκη Βορίδη. Σε μεγάλο βαθμό οι νέοι κατάλογοι που κατέθεσαν τα κόμματα συμπίπτουν μεταξύ τους ως προς την πλειοψηφία των προσώπων που θέλουν να κληθούν. Ωστόσο, η πλειοψηφία έκρινε ότι λόγω και αυτής της σύμπτωσης, δεν θα χρειαστεί να επεκταθεί περισσότερο σε μάρτυρες πέραν των 16 που πρότεινε η ΝΔ.

Σημειώνεται ότι ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε «πολιτικές αστειότητες» την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, να κληθεί ως μάρτυρας ο πρωθυπουργός, ενώ επίσης απέρριψε την πρόταση κατ' αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, με το σκεπτικό ότι αυτή η διαδικασία ταιριάζει σε Προανακριτική και όχι σε Εξεταστική επιτροπή.

Συνεπώς, η Εξεταστική ενέκρινε την κλήση των 16 προσώπων που πρότεινε η ΚΟ της ΝΔ.

Ανάμεσά τους, βρίσκονται ο «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, ο «Χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης, η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο πρώην υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.

Η ολοκληρωμένη λίστα των 16 νέων μαρτύρων που προστίθενται στην αρχική έχει ως εξής:

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Πώς φτάσαμε στις αποφάσεις για τις κλήσεις μαρτύρων

Εμβόλιμα στην κατάθεση του Μάκη Βορίδη, έγινε τελικά η διαδικασία για την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων που θα καταθέσουν στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καλούσαν και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Σε μεγάλο βαθμό οι νέοι κατάλογοι που κατέθεσαν τα κόμματα συνέπιπταν ως προς την πλειοψηφία των προσώπων που θέλουν να κληθούν.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθείται η γραμμή «όλα στο φως» και γι' αυτό καλούνται ως μάρτυρες πρόσωπα για τα οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να κληθούν, όπως ο «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, ο «Χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης, αλλά η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Οι βουλευτές της συμπολίτευσης όμως συμφώνησαν επίσης πως ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που αναμένεται να κληθούν για κατάθεση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο πρώην υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι δεδομένο ότι οι εργασίες της Εξεταστικής παρατείνονται για πολλές ημέρες ή και μήνες.

Η λίστα του ΠΑΣΟΚ αφορούσε τα εξής πρόσωπα:

1 Ξυλούρης Γιώργος

2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

4 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

5 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

6 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

7 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

8 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018

9 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ

10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου

12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

13. Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

14. Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας

15. Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας

16. Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης

17. Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής

18. Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη

19. Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος

20. Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

21. Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

22. Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

23. Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Η αρχική λίστα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως εξής:

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Μυλωνάκης Γιώργος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

3. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

4. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 - μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

5. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

6. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

7. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

8. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

9. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

10. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

11. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

12. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

13. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

14. Βαλιώτης Αθανάσιος, υπάλληλος ή προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

15. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

16. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

17. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

19. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

20. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

21. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

22. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

23. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

24. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,

25. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ

26. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

27. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

28. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

29. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

30. Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

31. Σεμερτζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης,συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ

32. Σαρόπουλος Αθανάσιος, προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής \ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης

33. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 - 26/06/20213 (σημειωτέον, η κα Χαλικιά έχει στείλει αίτημα στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να προηγηθεί)

34. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του)

35. Εκπρόσωπος του ΝΣΚ και συγκεκριμένα προτείνουμε την κα Λευθεριώτου Ελένη, αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προϊσταμένη στο Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΑΑΤ, δεδομένου ότι παρέστη ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στην υπόθεση της Ελλάδος για τα βοσκοτόπια, την οποία η χώρα μας κέρδισε

36. Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου

37. Παπαδάκη Αντωνία, Υπάλληλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

38. Κακαβάς Νικόλαος, πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων)

39. Λαμπρόπουλος Απόστολος, πρώην Γενικός Δ/ντης ΟΠΕΚΕΠΕ

40. Κουντούρης Κων/νος, πρώην Δ/ντής Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ

41. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, πρώην Δ/ντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

42. Τασούλης Αντώνιος, Δ/ντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ



Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κάτωθι



1. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024, με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019) με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

3. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023 με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

4. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με Βορίδη Μαυρουδή (Μάκης), Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

5. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Μυλωνάκη Γεώργιο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

6. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

7. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Γεωργαντά Γεώργιο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

