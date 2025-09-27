Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Μια ομιλία ή μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου; Το ταξίδι, το QR code

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κρατάει έναν χάρτη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

Στην αίθουσα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, χιλιάδες χιλιόμετρα από τις βομβαρδισμένες συνοικίες της Γάζας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμμετείχε σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου παρά με ομιλία ενός πολιτικού ηγέτη. Τον τόνο έδινε ξεκάθαρα μια μεγάλη καρφίτσα στο πέτο του - ένας κώδικα qr - τον οποίο κάλεσε τον κόσμο να σκανάρει με τα κινητά του προκειμένου να δει εικόνες αίματος και θανάτου από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Ενώ μιλούσε, μεγάφωνα στα σύνορα μετέδιδαν τη φωνή του στη Γάζα, μετατρέποντας την ομιλία σε «οπλικό σύστημα». Κι όλα αυτά, αφού είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη με «ειδική πτήση», προσεκτικά σχεδιασμένη για να μην περάσει πάνω από χώρες όπου θα μπορούσε να συλληφθεί, στην απίθανη περίπτωση που το αεροπλάνο του υποχρεωνόταν σε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Richard Drew) AP

Επίδειξη «αποτελεσματικότητας»

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησε την τοποθετησή του με μια επίδειξη της «αποτελεσματικότητας» του Ισραήλ, υπενθυμίζοντας τι έχει «πετύχει» το τελευταίο έτος. Θυμίζοντας την περυσινή του παρουσία στην Γ.Σ του ΟΗΕ, είπε ότι είχε δείξει τον χάρτη του «κλοιού» που το Ιράν έστηνε γύρω από το Ισραήλ. Και απαρίθμησε το τι έπραξε η χώρα του έναντι αυτού. Προφανώς στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας στη Χαμάς.

«Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλούσε την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου. Απειλούσε τη σταθερότητα της περιοχής μας και την ίδια την ύπαρξη της χώρας μου, του Ισραήλ.

Το Ιράν ανέπτυσσε ταχύτατα ένα τεράστιο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και ένα τεράστιο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Αυτά είχαν σκοπό όχι μόνο να καταστρέψουν το Ισραήλ.



.Από τη Γάζα, ο Γιεχία Σινουάρ απέστειλε κύματα τρομοκρατών της Χαμάς. Εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και διέπραξαν πράξεις απερίγραπτης αγριότητας.



Από τον Λίβανο, ο Χασάν Νασράλα είχε εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και ρουκέτες στις πόλεις μας, τρομοκρατώντας τους πολίτες μας.



Στη Συρία, ο δολοφονικός δικτάτορας Άσαντ φιλοξένησε τις δυνάμεις του Ιράν, σφίγγοντας τη θηλιά του θανάτου γύρω από το λαιμό μας.

Here’s where things stand today.



Half the Houthi leadership in Yemen - gone.



Yehiah Sinwar in Gaza - gone.



Hasan Nasrallah in Lebanon - gone.



The Assad regime in Syria - gone.



Those Militias in Iraq? Well, they’re still deterred.



And their leaders, if they attack Israel… pic.twitter.com/qHdDnv9ENT — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 26, 2025



Τι συνέβη λοιπόν τον τελευταίο χρόνο; Σφυροκοπήσαμε τους Χούθι, μεταξύ άλλων και χθες. Συντρίψαμε το μεγαλύτερο μέρος της τρομοκρατικής μηχανής της Χαμάς. Παραλύσαμε τη Χεζμπολάχ, εξουδετερώνοντας τους περισσότερους ηγέτες της και μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της.

Θυμάστε τους βομβητές; Καλέσαμε τη Χεζμπολάχ. Και πιστέψτε με, πήραν το μήνυμα - και χιλιάδες τρομοκράτες έπεσαν στο έδαφος.

Καταστρέψαμε τον οπλισμό του Άσαντ στη Συρία. Αποτρέψαμε τις σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράν στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό, και πάνω από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να σας πω ή ότι κάναμε αυτό το περασμένο έτος, αυτή την περασμένη δεκαετία, καταστρέψαμε τα προγράμματα ατομικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα: Η μισή ηγεσία των Χούτι στην Υεμένη έχει εξαφανιστεί. Ο Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα - έφυγε. Ο Χασάν Νασράλα στο Λίβανο - έφυγε. Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία - έφυγε. Αυτές οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ; Λοιπόν, εξακολουθούν να αποτρέπονται. Και οι ηγέτες τους, αν επιτεθούν στο Ισραήλ, θα φύγουν επίσης. Και για τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν και τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες του... Λοιπόν, έχουν φύγει και αυτοί.

Ο 12ήμερος πόλεμος του Ισραήλ με το Ιράν, τον οποίο μετονόμασα σε Επιχείρηση Ανατέλλον Λιοντάρι, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος θα μείνει στα χρονικά της στρατιωτικής ιστορίας. Οι τολμηροί πιλότοι μας εξουδετέρωσαν τις αντιπυραυλικές άμυνες του Ιράν και πήραν τον έλεγχο του ουρανού πάνω από την Τεχεράνη. Το είδατε αυτό: Ισραηλινοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών και Αμερικανοί πιλότοι Β2 βομβάρδισαν τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν».

Το QR της φρίκης και η «οπλοποίηση» του

Ο Νετανιάχου μπήκε στην αίθουσα γνωρίζοντας τι ήθελε να πετύχει Το κουμπί με το QR έλαμπε στον πέτο του, τραβώντας την προσοχή. Όταν ανέβηκε στο βήμα, πριν καν αρχίσει να μιλά, σήκωσε το χέρι και το έδειξε. «Σκανάρετε το», είπε. «Θα δείτε γιατί πολεμάμε. Θα δείτε γιατί πρέπει να νικήσουμε». Η ισραηλινή ηγεσία ήθελε να υπενθυμίσει στον κόσμο την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα που η Χάμας εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική της επίθεση, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας ομήρους.

Η φωνή του Νετανιάχου αντήχησε στην αίθουσα: «Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πια την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε. Το Ισραήλ θυμάται. Μπορείτε κι εσείς να θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου. Κι εσείς θα δείτε γιατί πολεμάμε και γιατί πρέπει να νικήσουμε. Είναι όλα εδώ μέσα.»

Ήταν σαφές ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν απευθυνόταν μόνον στους παρόντες. Μιλούσε σε όσους ανά τον κόσμο δείχνουν ενδιαφέρον, από την μια ή την άλλη πλευρά, για την κατάσταση στη Γάζα. . Όσοι σάρωναν τον κώδικα έβλεπαν εικόνες και βίντεο: πτώματα σε δρόμους, σπίτια καμένα, αίμα σε πατώματα. Κάποιο υλικό, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, είχε καταγραφεί από τους ίδιους τους επιτιθέμενους.

These people all walked out of the UN general assembly because they didn’t want to hear Netanyahu speak. Their job isn’t to be protesters. They’re diplomats and their job is to deal with governments they don’t like, but they’re more interested in virtue signaling for TikTok. pic.twitter.com/5rNWOCpOon — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 26, 2025

«Δείτε μόνοι σας», είπε ο Νετανιάχου. «Δεν πρόκειται για προπαγάνδα. Είναι η αλήθεια που θέλουν να κρύψουν όσοι μας κατηγορούν.» Το ίδιο το γεγονός ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε εικόνες ωμής βίας για να στηρίξει το αφήγημά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Διπλωμάτες έκαναν λόγο για «εργαλειοποίηση του σοκ», για μετατροπή του βήματος του ΟΗΕ σε θεατρική σκηνή.

Η φωνή που ακούστηκε στη Γάζα

Ενώ στην αίθουσα οι αρχηγοί κρατών που είχαν μείνει για την ομιλία Νετανιάχου - αφού πολλοί είχαν αποχωρήσει - έμεναν σιωπηλοί, στη Γάζα η φωνή του Νετανιάχου αντηχούσε μέσα από μεγάφωνα. Φορτηγά με ηχεία είχαν στηθεί στα σύνορα, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί - που δεν επιβεβαιώθηκαν - ότι το μήνυμά του έφτασε και σε κινητά τηλέφωνα Παλαιστινίων, που είχαν χακαριστεί από τις ειδικες μονάδες του Ισραηλινού Στρατού.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού το παρουσίασε ως «δημόσια διπλωματία». Όμως για τους κατοίκους της Γάζας, που ζουν ανάμεσα σε ερείπια και θάνατο, η μετάδοση της ομιλίας έμοιαζε περισσότερο με απειλή: «Παραδώστε τους ομήρους, αφοπλίστε τη Χάμας, αλλιώς θα συνεχίσουμε.»

Today the occupation forces put up loudspeakers across Gaza to broadcast the criminal prime minister’s speech in an attempt to intimidate us. They think sound can break our will — their bombs didn’t, and words won’t either. Our resilience is stronger. #Gaza pic.twitter.com/ZioNVxvCJv — Morad_From_Gaza??? (@moradalmasri23) September 26, 2025

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Στην κορύφωση της ομιλίας, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε: «Δεν θα σας επιτρέψουμε να μας επιβάλετε ένα κράτος-τρομοκράτη με το ζόρι.»

Και συνέχισε: Δεν θα διαπράξουμε εθνική αυτοκτονία επειδή δεν έχετε τα κότσια να αντιμετωπίσετε τα εχθρικά μέσα ενημέρωσης και τον αντισημιτικό όχλο που απαιτεί το αίμα του Ισραήλ".

Netanyahu's message to Western leaders: "Israel will not allow you to shove a terrorist state down our throats. We will not commit national suicide because you don't have the guts to face down a hostile media and anti-Semitic mobs demanding Israel's blood." pic.twitter.com/I6A70GOmV6 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

Προφυλάξεις άνευ προηγουμένου

Η επιχείρηση όμως στην οποία συμμετείχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν ξεκίνησε όταν μπήκε στο κτίριο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Ακόμη και η διαδρομή προς τα εκεί ήταν εξίσου καλά μελετημένη. Το αεροσκάφος του ακολούθησε μια διαδρομή που σχολιάστηκε διεθνώς. Απέφυγε τον εναέριο χώρο χωρών που έχουν εκφράσει πρόθεση να εφαρμόσουν διεθνή εντάλματα κατά ισραηλινών αξιωματούχων. Το ταξίδι θύμιζε περισσότερο στρατιωτική αποστολή παρά μετακίνηση πολιτικού ηγέτη. Απέφυγε την Ισπανία και την Γαλλία, χώρες οι οποίες το προηγούμενο διάστημα αποφάσισαν να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος.

Η εμφάνιση του Νετανιάχου στον ΟΗΕ δεν ήταν τυχαία. Κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί: Το QR για το σοκ, τα μεγάφωνα για την απήχηση στη Γάζα, η ομιλία για την δήλωση αποφασιστικότητας , η πτήση για την αποφυγή κάθε αναποδιάς. Όλα μαζί συνθέτουν μια στρατηγική ψυχολογικού πολέμου: Ο Νετανιάχου δεν ήθελε μόνο να απευθυνθεί στους συμμάχους, αλλά και να επιδείξει την αποφασιστικοτητά του στους αντιπάλους, να πιέσει τους διστακτικούς - μεταξύ των οποίων ίσως βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έξω από το κτίριο, διαδηλωτές φώναζαν κατά του Νετανιάχου, μιλώντας για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Οι εικόνες των διαδηλώσεων έδωσαν το δικό τους αντίβαρο στην προσεκτικά στημένη σκηνοθεσία μέσα στην αίθουσα.

Διαδηλωτές φωνάζουν κατά της άφιξης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

Επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου

Ό,τι έγινε στον ΟΗΕ δεν ήταν απλή πολιτική παρουσία. Ήταν μια προσεκτικά στημένη επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου. Το QR, τα μεγάφωνα, οι απειλές και ακόμη και η διαδρομή του αεροπλάνου συνθέτουν ένα σκηνικό που ξεπερνά τη διπλωματία και αγγίζει την τέχνη της προπαγάνδας.

Για τους υποστηρικτές του, ήταν μια υπενθύμιση του τρόμου που προκάλεσε η Χάμας. Για τους επικριτές του, ήταν μια κυνική εκμετάλλευση εικόνων βίας για να νομιμοποιηθεί νέα βία και καταστροφή.

Η εμφάνιση του Νετανιάχου αν μη τι άλλο θα μείνει ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια στην ιστορία της Γενικής Συνέλευσης.