Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

Μία ομιλία που συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις και αντιδράσεις 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλάει κατά τη διάρκεια της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ

AP
Η εμφάνιση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, προκάλεσε αντιδράσεις με αποκορύφωμα τη μαζική φυγή του ακροατηρίου, αλλά μία λεπτομέρεια ήταν εκείνη που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Στο πέτο του σακακιού του φορούσε κάτι σαν καρφίτσα, το οποίο όμως στην πραγματικότητα ήταν ένας αρκετά μεγάλων διαστάσεων κωδικός QR, που οδηγούσε σε έναν ιστότοπο με τίτλο «Η Σφαγή της Χαμάς».

UN General Assembly Israel

Αυτή η ψηφιακή πρωτοβουλία συγκεντρώνει εκτενή τεκμηρίωση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που αποδίδονται στη Χαμάς εκείνη την ημέρα, όταν τα μέλη της εισέβαλαν στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας σε μια συντονισμένη επίθεση από αέρος, ξηράς και θάλασσας.

Το διαθέσιμο υλικό περιλαμβάνει ευαίσθητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τις φρικαλεότητες που διαπράττονται κατά του ισραηλινού άμαχου και στρατιωτικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πύλη, περισσότεροι από 1.000 αθώοι πολίτες σφαγιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Επιπλέον, περισσότεροι από 200 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, ενώ αρκετά θύματα βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Ο ιστότοπος προειδοποιεί για τη γραφικότητα του περιεχομένου, συνιστώντας ότι "αυτά τα βίντεο δεν πρέπει να τα βλέπουν παιδιά ή οποιοσδήποτε δεν είναι διανοητικά προετοιμασμένος να δει τη σκληρή πραγματικότητα των φρικαλεοτήτων της Χαμάς".

Η σελίδα τονίζει την αλήθεια των τεκμηριωμένων γεγονότων: «Τα εγκλήματα της Χαμάς κατά της ανθρωπότητας είναι γεγονός. Υποστηρίζονται από τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται και συγκεντρώνονται εδώ. Μην ξεγελιέστε από την παραπληροφόρηση της Χαμάς και τη διαστρέβλωση των μέσων ενημέρωσης», αναφέρει η πύλη, η οποία καλεί τους επισκέπτες να επιδεικνύουν εξαιρετική διακριτικότητα πριν αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό.

