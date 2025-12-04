Ανατριχιαστική κατασκευή με «νεκρά» σώματα στη μέση της ερήμου
Μια τεράστια, αλλόκοτη πόρτα ξεφύτρωσε στη μέση της ερήμου και ξαφνικά όλοι αποφάσισαν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να πάνε να τη δουν από κοντά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ξεκίνησε ως ένα απλό tweet του Geoff Keighley, αλλά μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε στο νέο μεγάλο μυστήριο της gaming κοινότητας.
Στις 29 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής των The Game Awards ανέβασε μια φωτογραφία που έμοιαζε βγαλμένη από concept σκοτεινού fantasy: μια πέτρινη «πόρτα» με νεκρά σώματα σκαλισμένα γύρω της, έναν πολεμιστή με πανοπλία και έναν κροκόδειλο σε παράξενη στάση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Sun»: «Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για Μουζακίτη»
15:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας Steve Cropper σε ηλικία 84 ετών
07:28 ∙ ΚΑΙΡΟΣ