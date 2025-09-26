Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε στη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο βήμα του ΟΗΕ - Στο πέτο του σακακιού του είναι ευδιάκριτο το QR code

Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και έντονης πρόκλησης πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε φορώντας μια μεγάλη καρφίτσα στο πέτο του, η οποία έφερε έναν κωδικό QR, καλώντας τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές να τον σκανάρουν.

Ο κωδικός οδηγούσε σε έναν ιστότοπο γεμάτο με ανατριχιαστικά βίντεο και εικόνες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, με την ιστοσελίδα να προειδοποιεί τους θεατές για «ακραίο περιεχόμενο».

«Μπορείτε να θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου»

Ο Νετανιάχου τράβηξε την προσοχή με τον κωδικό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να μεγεθύνουν το σήμα με τα κινητά τους.

«Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Εμείς όμως θυμόμαστε. Το Ισραήλ θυμάται».

Και πρόσθεσε: «Εσείς, επίσης, μπορείτε να θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου. Εσείς, επίσης, θα δείτε γιατί πολεμάμε και γιατί πρέπει να νικήσουμε. Όλα βρίσκονται εδώ».

Οι αμοιβαίες κατηγορίες και η άρνηση για παλαιστινιακό κράτος

Η ιστοσελίδα που συνδέεται με τον κωδικό περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο και δεδομένα σχετικά με τις επιδρομές, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άμαχοι και απήχθησαν περίπου 250 όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η τεκμηρίωση είναι εξαιρετικά σκληρή, δείχνοντας ματωμένα πατώματα σε σπίτια και απανθρακωμένα πτώματα στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ.

Ο ιστότοπος κατηγορεί τη Χαμάς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – μια κατηγορία που έχει επίσης στραφεί κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ για τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 65.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. «Δεν θα σας επιτρέψουμε να μας φορέσετε στον λαιμό ένα τρομοκρατικό κράτος», τόνισε.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης