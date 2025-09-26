Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε στη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου

Ο κωδικός οδηγούσε σε έναν ιστότοπο γεμάτο με ανατριχιαστικά βίντεο και εικόνες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, με την ιστοσελίδα να προειδοποιεί τους θεατές για «ακραίο περιεχόμενο»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε στη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο βήμα του ΟΗΕ - Στο πέτο του σακακιού του είναι ευδιάκριτο το QR code

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και έντονης πρόκλησης πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε φορώντας μια μεγάλη καρφίτσα στο πέτο του, η οποία έφερε έναν κωδικό QR, καλώντας τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές να τον σκανάρουν.

Ο κωδικός οδηγούσε σε έναν ιστότοπο γεμάτο με ανατριχιαστικά βίντεο και εικόνες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, με την ιστοσελίδα να προειδοποιεί τους θεατές για «ακραίο περιεχόμενο».

«Μπορείτε να θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου»

Ο Νετανιάχου τράβηξε την προσοχή με τον κωδικό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να μεγεθύνουν το σήμα με τα κινητά τους.

«Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Εμείς όμως θυμόμαστε. Το Ισραήλ θυμάται».

Και πρόσθεσε: «Εσείς, επίσης, μπορείτε να θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου. Εσείς, επίσης, θα δείτε γιατί πολεμάμε και γιατί πρέπει να νικήσουμε. Όλα βρίσκονται εδώ».

Οι αμοιβαίες κατηγορίες και η άρνηση για παλαιστινιακό κράτος

Η ιστοσελίδα που συνδέεται με τον κωδικό περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο και δεδομένα σχετικά με τις επιδρομές, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άμαχοι και απήχθησαν περίπου 250 όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η τεκμηρίωση είναι εξαιρετικά σκληρή, δείχνοντας ματωμένα πατώματα σε σπίτια και απανθρακωμένα πτώματα στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ.

Ο ιστότοπος κατηγορεί τη Χαμάς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – μια κατηγορία που έχει επίσης στραφεί κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ για τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 65.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. «Δεν θα σας επιτρέψουμε να μας φορέσετε στον λαιμό ένα τρομοκρατικό κράτος», τόνισε.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε σε φρικιαστικές εικόνες της 7ης Οκτωβρίου

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα της στυλιστική εμφάνιση θύμισε ξανά πριγκίπισσα Νταϊάνα - Το δαχτυλίδι αξίας 4.000$ που έγινε viral

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 88χρονος κολυμβητής - Συνδρομή Πολεμικής Αεροπορίας στην επιχείρηση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγρια επίθεση ανηλίκων με ξύλα σε 17χρονο μέσα στο σχολείο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται μέσω social media, 1 στους 5 εμπιστεύεται το TikTok

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση ηθοποιού από τη Βενεζουέλα - Ήταν σύντροφος του Κολομβιανού τραγουδιστή που δολοφονήθηκε στο Μεξικό

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Όσοι δεν βρεθούν στο Λονδίνο λόγω απεργίας, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - «Χαρούμενη που υπήρξα μέρος αυτής της εμπειρίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro - Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τη νοθεία στις εκλογές»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε σε φρικιαστικές εικόνες της 7ης Οκτωβρίου

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση ηθοποιού από τη Βενεζουέλα - Ήταν σύντροφος του Κολομβιανού τραγουδιστή που δολοφονήθηκε στο Μεξικό

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ