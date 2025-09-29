Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σφίγγει το χέρι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Σε μία «ιστορική» συμφωνία για το μέλλον της Μέσης Ανατολής έφτασαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου την Δευτέρα (29/09).

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια ιστορική ημέρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στη Χαμάς πως αν δεν δεχτεί την πρόταση είκοσι σημείων το Ισραήλ θα έχει «λευκή επιταγή» να κάνει «ό,τι χρειαστεί στη Γάζα».

Με τη σειρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως «αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο τότε το Ισραήλ θα τελειώσει το έργο από μόνο του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική ημέρα «πιθανώς μια από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία του πολιτισμού», ευχαριστώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου επειδή «πραγματικά έβαλε τα δυνατά του και δούλεψε για αυτό».

«Συνεργαστήκαμε καλά, όπως έχουμε κάνει με πολλές άλλες χώρες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι «σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ειρήνη», υποστηρίζοντας ότι αυτός και ο Νετανιάχου συζήτησαν «πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα». Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το σχέδιο αποτελεί μέρος ενός «ευρύτερου πλαισίου» για την «αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στον Ντόναλντ Τραμπ «είσαι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στο Λευκό Οίκο».

«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την προετοιμασία του εδάφους για μια θεαματική πρόοδο της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, και νομίζω ότι και πέρα από τη Μέση Ανατολή», είπε.

«Το σχέδιο θα φέρει πίσω στο Ισραήλ όλους τους ομήρους μας, θα διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και την πολιτική της κυριαρχία και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Αλλά αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή αν υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και στη συνέχεια κάνει τα πάντα για να το ανατρέψει, τότε το Ισραήλ θα ολοκληρώσει το έργο από μόνο του», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δυσαρέσκεια από τη Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Μαχμούντ Μαρντάουι της Χαμάς δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η οργάνωση δεν είχε λάβει ενημέρωση για το σχέδιο του Τραμπ πριν ανακοινωθεί.

Σε μια κίνηση που μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη της δυσαρέσκειας της Χαμάς για τις προτάσεις, πρόσθεσε ότι οι διατάξεις του σχεδίου είναι υπερβολικά κοντά στην οπτική του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε τις ίδιες θέσεις, αναφέροντας ότι οι μεσολαβητές δεν είχαν ενημερωθεί για το σχέδιο και ότι έμαθαν για αυτό από τα μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης