Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος είπε ότι η Χαμάς δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της – μια βασική προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά «υπεύθυνα» την πρόταση του Λευκού Οίκου.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι σε αυτές συμμετέχουν η ηγεσία της οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός της Γάζας.

Ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, θεωρείται αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα αντί να αποδεχτεί το προτεινόμενο σχέδιο. Τα στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας έχουν πρόσφατα περιθωριοποιηθεί στις συζητήσεις, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης