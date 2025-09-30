Γάζα: Η στιγμή που νοσοκόμος δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι – Σκληρό βίντεο

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μαρουάν Αμπντίν, ένας νεαρός νοσοκόμος από την Παλαιστίνη, ο οποίος εργάζεται στο πολύπαθο νοσοκομείο Νάσερ.

Ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του, ευρισκόμενος σε ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι, σε μία επίθεση που χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση του υγειονομικού ιδρύματος ως «στοχευμένη επίθεση από τον IDF».

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις αναφέρουν ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.500 υγειονομικοί στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χαμάς.