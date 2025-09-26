Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι στις αιματηρές επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις είχε στοχοθετήσει μία κάμερα της Χαμάς – Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters έρχεται να ανατρέψει αυτόν τον ισχυρισμό, μέσω εκτενούς έρευνας

Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 13 Αυγούστου 2025, δείχνει τον βιντεογράφο του Reuters, Χουσάμ Αλ–Μάσρι, με λευκό πουκάμισο, να στέκεται δίπλα στην κάμερα του, η οποία είναι καλυμμένη με πετσέτα, στις εξωτερικές σκάλες του Νοσοκομείου Νάσερ.

AP.
25 Αυγούστου 2025: Αεροπορικές επιθέσεις του IDF κατά του νοσοκομείου Νασέρ αφήνει πίσω της 22 νεκρούς Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων 5 δημοσιογράφοι.

Ακολουθεί παγκόσμια κατακραυγή για το αιματηρό περιστατικό στη Χαν Γιουνίς.

«Το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία δημοσιεύτηκε μόνο στα αγγλικά.

Ο IDF ανέφερε ότι είχε στοχοθετήσει μία κάμερα της Χαμάς στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Σήμερα (26/09), εκτενής ανάλυση του Reuters, συνοδευόμενη από φωτογραφικά ντοκουμέντα, αποδομεί αυτόν τον ισχυρισμό και παρουσιάζει όσα ακριβώς εκτυλίχθηκαν εκείνο το απόγευμα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σχεδίασαν την επίθεση χρησιμοποιώντας εικόνες από drone που, σύμφωνα με αξιωματούχο, έδειχναν μία κάμερα της Χαμάς, η οποία θεωρήθηκε στόχος.

Ωστόσο, τα οπτικά στοιχεία και οι αναφορές του Reuters αποδεικνύουν ότι η κάμερα στα βίντεο ανήκε στο πρακτορείο και χρησιμοποιείτο εδώ και καιρό έναν δημοσιογράφο του.

Παραβλέφθηκε η ιεραρχία

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει τώρα ότι οι στρατιώτες ενήργησαν χωρίς την απαραίτητη έγκριση από τον ανώτερο περιφερειακό διοικητή, αρμόδιο για τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Η παραβίαση της διαταγής γνωστοποιήθηκε στο Reuters αφού παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας στον IDF.

Μία μέρα μετά τον βομβαρδισμό από ισραηλινά άρματα μάχης, ο αξιωματικός υποστήριξε ότι η κάμερα θεωρήθηκε ύποπτη επειδή ήταν καλυμμένη με πετσέτα. Αποφασίστηκε, επομένως, η καταστροφή της.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 13 Αυγούστου 2025, δείχνει τον βιντεογράφο του Reuters, Χουσάμ Αλ–Μάσρι, με λευκό πουκάμισο, να στέκεται δίπλα στην κάμερα του, η οποία είναι καλυμμένη με πετσέτα, στις εξωτερικές σκάλες του Νοσοκομείου Νάσερ.

AP, Μαριάμ Ντάγκα.

Στιγμιότυπο από το βίντεο μέσω drone του IDF δείχνει την κάμερα, καλυμμένη με δίχρωμο ύφασμα, στη σκάλα του νοσοκομείου. Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν ο στόχος.

Ωστόσο, το ύφασμα που φαίνεται στο στιγμιότυπο, δεν τοποθετήθηκε από τη Χαμάς. Ήταν χαλί προσευχής που ανήκε στον Χουσάμ Αλ–Μάσρι, δημοσιογράφο του Reuters που σκοτώθηκε στην επίθεση, όπως αποκάλυψε η έρευνα του πρακτορείου.

Τουλάχιστον 35 φορές από τον Μάιο, ο Αλ–Μάσρι είχε τοποθετήσει την κάμερα στην ίδια σκάλα του νοσοκομείου Νασέρ στη Χαν Γιουνίς, προκειμένου να μεταδίδει εικόνα για λογαριασμό του Reuters παγκοσμίως. Συχνά κάλυπτε την κάμερα με το χαλί για προστασία από τη ζέστη και τη σκόνη.

Τα ονόματα των Αλ–Μάσρι (49 ετών), Μαριάμ Ντάγκα (33 ετών) και των άλλων τριών δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στην επίθεση της 25ης Αυγούστου προστίθενται σε έναν μακρύ κατάλογο ρεπόρτερ που έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης ενώ εκτελούσαν το έργο τους και σε περιστάσεις που ο IDF σπάνια δίνει εξηγήσεις, όπως σημειώνει το Reuters.

