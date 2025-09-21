Πάπας Λέων ΙΔ’: Νέο μήνυμα για τη «μαρτυρική γη» της Γάζας – «Οι λαοί έχουν ανάγκη την ειρήνη»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε σήμερα (21/09) την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό της «μαρτυρικής γης» της Γάζας και τόνισε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση» , στο τέλος της προσευχής της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο Ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σε αυτήν τη μαρτυρική γη» της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: Δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση. Οι λαοί έχουν ανάγκη την ειρήνη», σημείωσε, με τους πιστούς να «ξεσπούν» σε χειροκροτήματα.