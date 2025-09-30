Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Δύο βασικές διαφορές υπήρχαν μεταξύ του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσιάστηκε στις αραβικές και ισλαμικές χώρες και αυτού που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα (29/09), χάρη στις «τελευταίες αλλαγές» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Sky News.

Σύμφωνα με τη Λόρα Μπλουμενφελντ, πρώην ανώτερη σύμβουλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει όλα τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ όταν εργαζόταν προηγουμένως στην κυβέρνηση, οι χώρες του Κόλπου αρνούνταν να συμμετάσχουν.

Ωστόσο, η Λόρα Μπλούμενφελντ δήλωσει: «Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Νετανιάχου είχε την τελευταία λέξη με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου, και υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ αυτού που συμφώνησαν ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος και αυτού που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ».

Δύο από τις βασικές διαφορές ήταν το πώς και πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, και το ζήτημα της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σφίγγει το χέρι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP/Alex Brandon

Διευκρινίσεις και διαπραγμάτευση ζητά η Ντόχα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε την Τρίτη (30/09) ότι ορισμένα ζητήματα του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα «απαιτούν διευκρίνιση και διαπραγμάτευση».

«Το σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ επιτυγχάνει έναν βασικό στόχο, τερματίζοντας τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση και διαπραγμάτευση», δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera με έδρα τη Ντόχα.

«Ελπίζουμε ότι όλοι θα εξετάσουν το σχέδιο με εποικοδομητικό πνεύμα και θα αδράξουν την ευκαιρία να τερματίσουν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι η Ντόχα δεν έχει ακόμη λάβει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο.

«Ακόμα δεν γνωρίζουμε την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο, το οποίο απαιτεί συναίνεση με τις παλαιστινιακές φατρίες».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε ότι οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος κατέστησαν σαφές στη Χαμάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Δευτέρας ότι ο κύριος στόχος τους είναι να σταματήσουν τον πόλεμο.

«Το κύριο μέλημα του Κατάρ τώρα είναι πώς να τερματιστεί η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων στη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της χώρας του είναι «ο τερματισμός του πολέμου, της πείνας, των δολοφονιών και των εκτοπισμών στη Γάζα».

«Αυτό που παρουσιάστηκε χθες ήταν οι αρχές του σχεδίου που απαιτούν συζήτηση των λεπτομερειών τους και του τρόπου εφαρμογής τους», είπε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι αραβικές και ισλαμικές χώρες έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια «για να διασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στη γη τους και θα επιτύχουν μια λύση δύο κρατών».

*Με πληροφορίες από Sky News, Anadolu

