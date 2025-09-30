Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αιφνιδίασε τις αραβικές χώρες με τις τροποποιήσεις τελευταίας στιγμής

Newsbomb

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο βασικές διαφορές υπήρχαν μεταξύ του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσιάστηκε στις αραβικές και ισλαμικές χώρες και αυτού που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα (29/09), χάρη στις «τελευταίες αλλαγές» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Sky News.

Σύμφωνα με τη Λόρα Μπλουμενφελντ, πρώην ανώτερη σύμβουλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει όλα τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ όταν εργαζόταν προηγουμένως στην κυβέρνηση, οι χώρες του Κόλπου αρνούνταν να συμμετάσχουν.

Ωστόσο, η Λόρα Μπλούμενφελντ δήλωσει: «Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Νετανιάχου είχε την τελευταία λέξη με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου, και υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ αυτού που συμφώνησαν ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος και αυτού που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ».

Δύο από τις βασικές διαφορές ήταν το πώς και πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, και το ζήτημα της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Τραμπ-Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σφίγγει το χέρι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP/Alex Brandon

Διευκρινίσεις και διαπραγμάτευση ζητά η Ντόχα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε την Τρίτη (30/09) ότι ορισμένα ζητήματα του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα «απαιτούν διευκρίνιση και διαπραγμάτευση».

«Το σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ επιτυγχάνει έναν βασικό στόχο, τερματίζοντας τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση και διαπραγμάτευση», δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera με έδρα τη Ντόχα.

«Ελπίζουμε ότι όλοι θα εξετάσουν το σχέδιο με εποικοδομητικό πνεύμα και θα αδράξουν την ευκαιρία να τερματίσουν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι η Ντόχα δεν έχει ακόμη λάβει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο.

«Ακόμα δεν γνωρίζουμε την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο, το οποίο απαιτεί συναίνεση με τις παλαιστινιακές φατρίες».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε ότι οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος κατέστησαν σαφές στη Χαμάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Δευτέρας ότι ο κύριος στόχος τους είναι να σταματήσουν τον πόλεμο.

«Το κύριο μέλημα του Κατάρ τώρα είναι πώς να τερματιστεί η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων στη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της χώρας του είναι «ο τερματισμός του πολέμου, της πείνας, των δολοφονιών και των εκτοπισμών στη Γάζα».

«Αυτό που παρουσιάστηκε χθες ήταν οι αρχές του σχεδίου που απαιτούν συζήτηση των λεπτομερειών τους και του τρόπου εφαρμογής τους», είπε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι αραβικές και ισλαμικές χώρες έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια «για να διασφαλίσουν ότι οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στη γη τους και θα επιτύχουν μια λύση δύο κρατών».

*Με πληροφορίες από Sky News, Anadolu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

23:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν «καθάρισαν» στην πρεμιέρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια: Επτά ημέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος - Σταμάτησε να λειτουργεί και βοηθητική γεννήτρια

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία του Πάνου Ρούτσι»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εφιαλτικές στιγμές με ανεμοστρόβιλο στον Τυμπάκι - Σήκωσε θερμοκήπιο στο πέρασμά του

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου - Διευκρινίσεις ζητά το Κατάρ

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ηλικιωμένος

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,9 Ρίχτερ - Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της καταστροφής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (30/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.300.000 ευρώ

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης δεν έφτασε στην Μπρίζ, έκανε την ανατροπή η Αταλάντα – «Πεντάρα» με χατ-τρικ του Εμπαπέ η Ρεάλ!

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες στα Airbnb από 1η Οκτωβρίου - Πρόστιμα από 5.000 ευρώ στους «παραβάτες»

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ