Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία κάλεσαν τη Χαμάς να απαντήσει θετικά στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, οι τρεις χώρες άσκησαν πίεση προς την παλαιστινιακή οργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας ως ευκαιρία για κατάπαυση του πυρός και έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης στον θύλακα.