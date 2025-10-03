Πολιτικές αντιδράσεις για το ισραηλινό «ρεσάλτο» στα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ΝΕΑΡ μετά την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων που εμπόδισαν την πορεία των σκαφών που συμμετείχαν στον στολίσκο που μετέβαινε προς τη Γάζα προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι ισραηλινές δυνάμεις από το 2007.

ΣΥΡΙΖΑ: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων ως «ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη», και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην παραμείνει σιωπηλή.

«Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου», αναφέρει και συνεχίζει: «Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών. Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται».

ΚΚΕ: Το Ισραήλ ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου

Σε ανακοίνωσή του για την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla", μεταξύ των οποίων και στο πλοίο "Οξυγόνο" της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα.

Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον "πειρατικό" χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό "ρεσάλτο". Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ».

ΝΕΑΡ: Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!

Η Νέα Αριστερά από την πλευρά της κάνει λόγο για «δουλική και τη συνένοχη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ».

«Η επιχείρηση αναχαίτισης του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αποτελεί ξεκάθαρα πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια», τονίζει η ΝΕΑΡ και συνεχίζει: «Αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, περιορίζεται να αναπαράγει τις αναρτήσεις του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντάς τες ως επίσημη ελληνική ενημέρωση και διπλωματική παρέμβαση, και να ισχυρίζεται ότι “δεν ασκήθηκε βία”».

Κλείνοντας, η ΝΕΑΡ τονίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση ερωτηθείσα αν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ό,τι έγινε με το στολίσκο απάντησε ότι “έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε”. Πρόκειται για δήλωση που νομιμοποιεί πρακτικά μια πειρατική ενέργεια σε διεθνή ύδατα και επιτρέπει στο Ισραήλ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχοντας ασυλία».

Τσίπρας: Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας.

«Χθες το βράδυ δεκάδες πλοία ακτιβιστών για την ειρήνη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Αυτή είναι μια πράξη διεθνούς πειρατείας και μία σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και κατέληξε αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα: «Είναι η Ισραηλινή κυβέρνηση που πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Αντί η διεθνής κοινότητα να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας και γενοκτονίας».

Χωρίς επίσημη ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Ωστόσο υπήρξαν παρεμβάσεις από στελέχη όπως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης και ο συντονιστής της ομάδας Προγράμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης. Κατά την ομιλία του, μια μικρή αναφορά έγινε και από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης χωρίς να αναφερθεί στο ζήτημα της νομιμότητας της επέμβασης, είπε: «Σήμερα το πρωί είχαμε αυτό που περιμέναμε όλοι: την επέμβαση του Ισραήλ και την παρεμπόδιση στην προσπάθεια ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων είναι και η συνάδελφός μας κα. Πέρκα, που μετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και κρατούνται μέχρι τώρα από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Στην παρέμβασή του ο κ. Χρηστίδης, δεν εξέφρασε βεβαιότητα περί του γεγονότος ότι η επέμβαση έγινε σε διεθνή ύδατα και τόνισε: «Η επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά. Όχι μόνο διότι έτσι παρεμποδίζεται μια σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας, σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Αλλά, επίσης, επειδή δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα».

Από την πλευρά του, σε πολύ εντονότερο ύφος, ο Λευτέρης Καρχιμάκης τόνισε σε ανάρτησή του: «Χθες Ισραηλινά πλοία επιτέθηκαν, σε διεθνή ύδατα, στο στολίσκο του Glοbal Sumud Flotilla ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Ανάμεσα στα κατειλημμένα πλοία ήταν και πλοία με Έλληνες ακτιβιστές και ακτιβίστριες. Οι Έλληνες ακτιβιστές/ριες του Global Sumud Flotilla απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, γιατί τόλμησαν να υψώσουν φωνή ενάντια στην συντελούμενη εθνοκάθαρση και να σταθούν στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού. Η παρουσία τους στη φλοτίλα δεν ήταν "παράνομη πράξη", αλλά πράξη αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας».

Διαβάστε επίσης