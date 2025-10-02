Διαδηλώσεις στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο μετά την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, μετά την αναχαίτιση των πλοίων από το ισραηλινό ναυτικό.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές στην Ευρώπη και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους σήμερα, αποκλείοντας την κυκλοφορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βανδάλισαν καταστήματα και εστιατόρια, αφού το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καταδικάστηκε διεθνώς αφού ένοπλοι στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε περίπου 40 πλοιάρια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 400 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων ήταν και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Άνθρωποι διαμαρτύρονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το στόλο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και παρεμποδίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Μπραζίλια της Βραζιλίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. AP

Άνθρωποι υψώνουν παλαιστινιακές και λιβυκές σημαίες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, μετά την αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις ενός διεθνούς στόλου που μετέφερε ακτιβιστές που προσπαθούσαν να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών, στην Τρίπολη της Λιβύης, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. AP

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων ή έγραψαν με σπρέι αντιισραηλινά συνθήματα.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», είπε η Άκραμ Αθαομάρας, σημειώνοντας όμως ότι ο βανδαλισμός καταστημάτων είναι αντιπαραγωγικός. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει (να διαδηλώνουμε) ειρηνικά, με τα λόγια, όχι με πράξεις», πρόσθεσε.

Στην Ιταλία, φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστήμια όπως το Στατάλε του Μιλάνου και τη Λα Σαπιέντσα της Ρώμης, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με ελαστικά αυτοκινήτων. Στο Τορίνο, εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο.

Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και άλλοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση στη Ρώμη, όπου θα διαβαστούν τα ονόματα των 1.677 υγειονομικών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία σε ένδειξη υποστήριξης στον στολίσκο και περισσότερες από 100 διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώνονται μπροστά από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, για να διαμαρτυρηθούν μετά την αναχαίτιση ενός στόλου με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Μεσόγειο Θάλασσα την Τετάρτη. AP

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο επέκρινε τις ταραχές που προκαλούν ορισμένοι διαδηλωτές. «Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αποκλείοντας έναν σταθμό, ένα αεροδρόμιο, έναν αυτοκινητόδρομο ή καταστρέφοντας ένα κατάστημα στην Ιταλία θα φέρει ανακούφιση στον παλαιστινιακό λαό;» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σε όλη την Ευρώπη, χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους του Δουβλίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου και της Γενεύης. Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο Μπουένος Άιρες, την Πόλη του Μεξικού και το Καράτσι.

Παλαιστίνιοι υποστηρικτές διοργανώνουν διαδήλωση στο Λονδίνο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. AP

Στην Κωνσταντινούπολη, το πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ σφαγιάζει την ανθρωπότητα, όχι τη Γάζα» και «Μην μένετε σιωπηλοί, μην κάθεστε, εγερθείτε».

Ένα κοριτσάκι κυματίζει τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ενάντια στην παρεμπόδιση του στόλου Sumud που κατευθυνόταν προς τη Γάζα από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, στην Κωνσταντινούπολη, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. AP

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην παρεμπόδιση του στόλου Sumud που κατευθυνόταν προς τη Γάζα από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, στην Κωνσταντινούπολη, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. AP

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, από τον πόλεμο στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 66.000 άνθρωποι. Το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.

