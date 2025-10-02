Γάζα: «Έχω απαχθεί από το Ισραήλ», λέει Έλληνας πολίτης που έπλεε προς την Παλαιστίνη

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αρκετά πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και ελληνικά πλοία, όπως το «Οξυγόνο», με αποτέλεσμα να εντείνονται οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες για την τύχη των επιβαινόντων.

Ο διασώστης και μέλος του πληρώματος ελληνικού πλοίου Ιάσονας Αποστολόπουλος σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok νωρίτερα σήμερα ανέφερε:

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου. Καλούμε όλο τον κόσμο να ασκήσει πίεση στην ελληνική κυβέρνηση και να απαιτήσει την απελευθέρωσή μου, καθώς και όλων όσοι έχουν απαχθεί».

Φαίνεται πως το βίντεο είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων και θα δημοσιευόταν σε περίπτωση κράτησής του, είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον συνεργάτη του.

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να καθησυχάσει, δηλώνοντας ότι οι 27 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον στολίσκο είναι καλά στην υγεία τους και ότι «δεν υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους». Σύμφωνα με ενημέρωση που επικαλείται το υπουργείο, τα πλοία συνοδεύονται από το ισραηλινό ναυτικό στο λιμάνι του Ashdod, όπου θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης. Η Ελληνίδα πρέσβης στο Τελ Αβίβ μεταβαίνει στο σημείο όπου κρατούνται οι Έλληνες πολίτες.

Ωστόσο, το ελληνικό τμήμα της διεθνούς πρωτοβουλίας March to Gaza καταγγέλλει ότι το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» αναχαιτίστηκε «παράνομα σε διεθνή ύδατα», κάνοντας λόγο για παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας. Επιπλέον, όπως τονίζει, έχει χαθεί η επαφή με τρία ακόμη πλοία του στολίσκου, τα «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Αχέντ Ταμίμι».