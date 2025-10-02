«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση

To βράδυ της Τετάρτης (01/10), το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα σκάφη αφού προειδοποίησε τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα τα οποία το Ισραήλ διεκδικεί τον έλεγχο.

Newsbomb

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σκληρά λόγια απάντησε η Άγκυρα στην ισραηλινή επιχείρηση αναχαίτισης του στόλου «Global Sumud» που έπλεε για τη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κάνει λόγο για «βαρβαρότητα».

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10) ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Χθες βράδυ Τετάρτης, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα σκάφη αφού προειδοποίησε τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα τα οποία το Ισραήλ διεκδικεί τον έλεγχο.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση». Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες του στολίσκου θα απελαθούν στην Ευρώπη.

«Οι επιβάτες της Hamas-Sumud που βρίσκονται στα γιοτ τους κατευθύνονται με ασφάλεια και ειρηνικά προς το Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απέλασης προς την Ευρώπη. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους», τόνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Διεθνείς αντιδράσεις

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς της οποίας η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (...) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ' όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Γυναίκα παγιδεύτηκε σε λακκούβα γεμάτη νερό!

17:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

in-Touch: 10 Χρόνια Δημιουργίας, Εμπιστοσύνης και Εξέλιξης

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

«Τρολάρισμα» Έντι Ράμα κατά Τραμπ για τον τερματισμό του «πολέμου» Αλβανίας-Αζερμπαϊτζάν - Βίντεο

16:50LIFESTYLE

Άλκηστις Αλεξανδράτου: Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον αγαπημένο της Άντι

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Shein θα ανοίξει μόνιμα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Εκτός λειτουργίας στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω της νεροποντής

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός εντόπισε δολοφόνο των Ναζί με τη βοήθεια ΑΙ - Η ανατριχιαστική φωτογραφία της εκτέλεσης

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες υποψιάζονται ότι λάβαμε σήμα από παράλληλο σύμπαν μέσω σκουληκότρυπας

16:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Casino Loutraki: 30 Χρόνια Λάμψης – με τη μεγαλύτερη δωροθεσία στην ιστορία του

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω σε φορτηγάκι και scooter τραυματίζοντας τον οδηγό στην Εμμανουήλ Μπενάκη - Φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: «Γύρνα πίσω... έχει βόμβα, φύγε» - Φόβοι ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ