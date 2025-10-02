Ισραήλ: Δυνάμεις του ναυτικού αναχαίτισαν τους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα»

Ισραηλινές δυνάμεις ανέκοψαν την πορεία του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» προς τη Γάζα, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές, ανάμεσά τους τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και τη Ρίμα Χασάν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ: Δυνάμεις του ναυτικού αναχαίτισαν τους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα»
Global Sumud Flottilla
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νηοπομπή του «Στόλου για τη Γάζα» ή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, αφότου τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν.

Το σχόλιο του Ισραήλ για την επιχείρηση και την... Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «αρκετά σκάφη» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Μάλιστα σε ένα μήνυμα στο X, οι ακτιβιστές αναφέρουν: «Είναι 3 τα ξημερώματα στη Γάζα. Ορισμένα σκάφη του “Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας”, που είχαν αποφύγει τις αρχικές αναχαιτίσεις και πλησίαζαν στη Γάζα, παραλίγο να εμβολιστούν από ισραηλινά πλοία. Σ’ ένα από αυτά επέβαινε ο ακτιβιστής Γκρεγκ Γουόκερ από το Τέξας των ΗΠΑ.»

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Αντίδραση από Χαμάς

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής του στολίσκου.

Η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η θέση του Ισραήλ για τον στολίσκο: «Παραβιάζει ναυτικό αποκλεισμό – Προσφέραμε εναλλακτική οδό»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ανέφερε ότι «ο μοναδικός σκοπός του “Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας της Χαμάς” είναι η πρόκληση». Υποστηρίζει ότι το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχαν προσφέρει στη νηοπομπή «ασφαλή τρόπο να παραδώσει οποιαδήποτε βοήθεια διαθέτει στη Γάζα», πρόταση την οποία οι διοργανωτές φέρονται να απέρριψαν.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το Ναυτικό του απηύθυνε έκκληση στους ακτιβιστές του στολίσκου να αλλάξουν πορεία, προειδοποιώντας ότι πλησιάζουν σε «ενεργή ζώνη μάχης» και παραβιάζουν έναν «νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι επαναλήφθηκε η προσφορά για μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας «μέσω ασφαλών καναλιών».

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του Νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Δείτε live εικόνα

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Διεθνείς αντιδράσεις

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης, προς τους ακτιβιστές του στολίσκου. Η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, έξω από το κτήριο του υπουργείου Εξωτερικών.

[380799] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία την Παρασκευή.

APTOPIX Europe Israel Gaza

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς» – Δυνάμεις του ναυτικού αναχαίτισαν τους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» – Δείτε live εικόνα

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε με σφοδρότητα η διήμερη κακοκαιρία – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

02:54ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απελαύνει τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ

02:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από το shutdown στις ΗΠΑ

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ισραηλινή επιχείρηση κατά των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα»

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Στροφή στην ευρωπαϊκή άμυνα με «τείχος anti-drone» και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λονδρέζων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προσκυνηματική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε με σφοδρότητα η διήμερη κακοκαιρία – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς» – Δυνάμεις του ναυτικού αναχαίτισαν τους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» – Δείτε live εικόνα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

02:54ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

10:51LIFESTYLE

Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός ομολόγησε ότι ήταν εθισμένος στο σεξ!

06:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο «αόρατος» Έλληνας – Η απίστευτη ιστορία του Πέτρου που εμφανίστηκε από το πουθενά και ζητά απεγνωσμένα το δικαίωμα στη ζωή

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις με τον «αόρατο Έλληνα»: Συγγενείς εξαφανισμένου παιδιού από το 1985 θα κάνουν τεστ DNA

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Χρούσος για θάνατο 44χρονης: Υπήρχε κάτι που την έκανε ευάλωτη - Παγώνη: Δεν υπάρχει θρόμβωση

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ