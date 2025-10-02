Ισραήλ: Δυνάμεις του ναυτικού αναχαίτισαν τους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νηοπομπή του «Στόλου για τη Γάζα» ή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, αφότου τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν.

Το σχόλιο του Ισραήλ για την επιχείρηση και την... Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «αρκετά σκάφη» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Μάλιστα σε ένα μήνυμα στο X, οι ακτιβιστές αναφέρουν: «Είναι 3 τα ξημερώματα στη Γάζα. Ορισμένα σκάφη του “Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας”, που είχαν αποφύγει τις αρχικές αναχαιτίσεις και πλησίαζαν στη Γάζα, παραλίγο να εμβολιστούν από ισραηλινά πλοία. Σ’ ένα από αυτά επέβαινε ο ακτιβιστής Γκρεγκ Γουόκερ από το Τέξας των ΗΠΑ.»

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Αντίδραση από Χαμάς

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής του στολίσκου.

Η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η θέση του Ισραήλ για τον στολίσκο: «Παραβιάζει ναυτικό αποκλεισμό – Προσφέραμε εναλλακτική οδό»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ανέφερε ότι «ο μοναδικός σκοπός του “Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας της Χαμάς” είναι η πρόκληση». Υποστηρίζει ότι το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχαν προσφέρει στη νηοπομπή «ασφαλή τρόπο να παραδώσει οποιαδήποτε βοήθεια διαθέτει στη Γάζα», πρόταση την οποία οι διοργανωτές φέρονται να απέρριψαν.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το Ναυτικό του απηύθυνε έκκληση στους ακτιβιστές του στολίσκου να αλλάξουν πορεία, προειδοποιώντας ότι πλησιάζουν σε «ενεργή ζώνη μάχης» και παραβιάζουν έναν «νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι επαναλήφθηκε η προσφορά για μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας «μέσω ασφαλών καναλιών».

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του Νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Δείτε live εικόνα

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Διεθνείς αντιδράσεις

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης, προς τους ακτιβιστές του στολίσκου. Η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, έξω από το κτήριο του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία την Παρασκευή.