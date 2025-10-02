Τουρκία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ισραηλινή επιχείρηση κατά των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα»

Έντονη η αντίδραση της Τουρκίας για την επιχείρηση του Ισραήλ

Newsbomb

Τουρκία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ισραηλινή επιχείρηση κατά των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα»
Global Sumud Flottila via AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα» που προσεγγίζει τον θύλακα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Σημειώνει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προαναγγέλλει τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης.

Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η ισραηλινή επιχείρηση κατά των ακτιβιστών του «Στόλου για τη Γάζα»

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Στροφή στην ευρωπαϊκή άμυνα με «τείχος anti-drone» και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Παρί Σ.Ζ. στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πάλεψε, αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λονδρέζων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προσκυνηματική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον ιερό ναό Αγίου Φωτίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, σε ηλικία 91 ετών - Κατέγραψε τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτη έκπληξη της σεζόν, η Ζαλγκίρις νίκησε στην έδρα της Μονακό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πτώση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - Νεκροί δύο πιλότοι

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει απολύσεις λόγω του lockdown

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Ο δικηγόρος του κατηγορεί την εφημερίδα Daily Mail ότι κατασκόπευε τον αδελφό του

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Σταματήσαμε αρκετά πλοία του στολίσκου – Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς»

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σταμάτησε «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμπιζα: Ξεκόλλησαν βράχοι εν μέσω βροχής και έπεσαν σε ξενοδοχείο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η περιβαλλοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, σε ηλικία 91 ετών - Κατέγραψε τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιωτής του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ